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В Минске ожидают самолёт из Пекина с 100 тыс. доз вакцины от коронавируса

19 февраля 2021 08:33
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Новости Беларуси. В Минске 19 февраля ожидают партию китайской вакцины от коронавируса. Самолет, на борту которого 100 тысяч доз, уже вылетел из Пекина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря договоренностям Президента нашей страны и председателя КНР Си Цзиньпина, достигнутых в ходе телефонного разговора 26 января.

В Минске ожидают самолёт из Пекина с 100 тыс. доз вакцины от коронавируса-1

Китайская сторона на безвозмездной основе предоставила Беларуси вакцину производства корпорации «Синофарм». Препарат активно применяется внутри страны, а также одобрен к использованию более чем в 10 государствах: ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Сербии, Марокко, Венгрии, Пакистане и других.  

В Минске ожидают самолёт из Пекина с 100 тыс. доз вакцины от коронавируса-4

Это не первый пример сотрудничества в борьбе с пандемией между нашей страной и Поднебесной. В начале 2020 года Беларусь первой из стран оказала гуманитарную медицинскую помощь Китаю. В последующем уже китайские партнеры помогли нам средствами медицинского назначения.  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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