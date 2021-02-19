В Минске ожидают самолёт из Пекина с 100 тыс. доз вакцины от коронавируса

Новости Беларуси. В Минске 19 февраля ожидают партию китайской вакцины от коронавируса. Самолет, на борту которого 100 тысяч доз, уже вылетел из Пекина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря договоренностям Президента нашей страны и председателя КНР Си Цзиньпина, достигнутых в ходе телефонного разговора 26 января.

Китайская сторона на безвозмездной основе предоставила Беларуси вакцину производства корпорации «Синофарм». Препарат активно применяется внутри страны, а также одобрен к использованию более чем в 10 государствах: ОАЭ, Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Сербии, Марокко, Венгрии, Пакистане и других.