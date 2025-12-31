Проспект Победителей в Минске могут перекрыть в новогоднюю ночь. Показываем схему движения

В новогоднюю ночь, а также в вечернее время 1 января в Минске возможно введение полного ограничения движения транспорта по проспекту Победителей на участке от улицы Мельникайте до пересечения площади Свободы с улицей Интернациональной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, как сообщает Госавтоинспекция, вблизи Дворца Спорта, площади Октябрьской, а также на территории Верхнего города будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств. В силу этого также будет изменена схема движения общественного транспорта. В указанный период не будет работать остановочный пункт «Дворец Спорта».