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Проспект Победителей в Минске могут перекрыть в новогоднюю ночь. Показываем схему движения

31 декабря 2025 10:36
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В новогоднюю ночь, а также в вечернее время 1 января в Минске возможно введение полного ограничения движения транспорта по проспекту Победителей на участке от улицы Мельникайте до пересечения площади Свободы с улицей Интернациональной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проспект Победителей в Минске могут перекрыть в новогоднюю ночь. Показываем схему движения-2

Кроме того, как сообщает Госавтоинспекция, вблизи Дворца Спорта, площади Октябрьской, а также на территории Верхнего города будут введены ограничения на остановку и стоянку транспортных средств. В силу этого также будет изменена схема движения общественного транспорта. В указанный период не будет работать остановочный пункт «Дворец Спорта».

# Транспорт Беларуси # Транспорт Минска

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