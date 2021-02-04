Льготы после армии, поддержка молодых специалистов. О чём говорили с молодёжью делегаты ВНС в Гродно?

Новости Беларуси. Носители важной миссии, делегаты VI Всебелорусского народного собрания, перед поездкой на форум не прекращают работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отразить мнения и предложения белорусов, живущих в стране, – их основная задача.

Так, в Гродненской области народные представители обсудили, чем живет молодежь, и встретились с учащимися и студентами. На диалоговую площадку пригласили больше 30 самых активных представителей школ, университетов и Молодежного парламента города Гродно. Они смогли адресовать свои вопросы и инициативы пяти делегатам, выдвинутым от Белорусского республиканского союза молодежи.

Участники дискуссии высказывали предложения о создании лофт-площадок, которые могли бы стать центром притяжения молодежи, говорили о льготах после службы в армии, поддержке молодых специалистов, предоставлении им арендного жилья. Самой обсуждаемой темой стало будущее белорусской деревни, ведь у студентов есть проекты в сфере экотуризма. В целом у молодых людей есть желание больше принимать участие в политической жизни страны.

Максим Будай, депутат Молодежного парламента:

С каждым днем молодежь становится все более политически развитой. Нам это интересно. И мы хотим предложить такую инициативу – театр добра. Каждый желающий может прийти в нашу школу, оставить деньги, прийти посмотреть на концерт, а потом все эти деньги отправим в онкологический центр в Боровлянах.

Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Все наши участники аккумулируют у себя те предложения, те инициативы, те проблемные вопросы, которые озвучивает молодежь на этих встречах. И для нас это станет такой базой и для обсуждения на Всебелорусском народном собрании, и для дальнейшей работы, для того, чтобы именно удовлетворить те запросы молодежи современного дня, услышать их голос.