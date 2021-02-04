Льготы после армии, поддержка молодых специалистов. О чём говорили с молодёжью делегаты ВНС в Гродно?
Новости Беларуси. Носители важной миссии, делегаты VI Всебелорусского народного собрания, перед поездкой на форум не прекращают работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отразить мнения и предложения белорусов, живущих в стране, – их основная задача.
Так, в Гродненской области народные представители обсудили, чем живет молодежь, и встретились с учащимися и студентами. На диалоговую площадку пригласили больше 30 самых активных представителей школ, университетов и Молодежного парламента города Гродно. Они смогли адресовать свои вопросы и инициативы пяти делегатам, выдвинутым от Белорусского республиканского союза молодежи.
Участники дискуссии высказывали предложения о создании лофт-площадок, которые могли бы стать центром притяжения молодежи, говорили о льготах после службы в армии, поддержке молодых специалистов, предоставлении им арендного жилья. Самой обсуждаемой темой стало будущее белорусской деревни, ведь у студентов есть проекты в сфере экотуризма. В целом у молодых людей есть желание больше принимать участие в политической жизни страны.
Максим Будай, депутат Молодежного парламента:
С каждым днем молодежь становится все более политически развитой. Нам это интересно. И мы хотим предложить такую инициативу – театр добра. Каждый желающий может прийти в нашу школу, оставить деньги, прийти посмотреть на концерт, а потом все эти деньги отправим в онкологический центр в Боровлянах.
Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ, делегат VI Всебелорусского народного собрания:
Все наши участники аккумулируют у себя те предложения, те инициативы, те проблемные вопросы, которые озвучивает молодежь на этих встречах. И для нас это станет такой базой и для обсуждения на Всебелорусском народном собрании, и для дальнейшей работы, для того, чтобы именно удовлетворить те запросы молодежи современного дня, услышать их голос.
За последнюю неделю таких встреч прошло уже больше 10 во всех районах Гродненской области. Таким образом, каждый из молодых людей может почувствовать свою сопричастность к формированию социально-политического ориентира страны.