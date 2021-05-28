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Это один из самых массовых профессиональных праздников в стране. День пограничника отмечают в Беларуси

28 мая 2021 06:28
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Новости Беларуси. 28 мая профессиональный праздник отмечают защитники рубежей. В Беларуси День пограничника. По традиции торжества в столице начнутся с церемонии возложения венков к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из самых массовых профессиональных праздников в стране. День пограничника отмечают в Беларуси-1

Это один из самых массовых профессиональных праздников в стране. Его отмечают десятки тысяч человек, которые прошли через службу на госгранице и продолжают выполнять задачу по ее охране.

Это один из самых массовых профессиональных праздников в стране. День пограничника отмечают в Беларуси-4

К слову, протяженность наших рубежей – более 3,5 тысячи километров. И сегодня контролировать такую территорию позволяют современные технологии и новейшее оборудование. И в пунктах пропуска, и на пограничной полосе работают системы наблюдения с искусственным интеллектом и сигнализационные комплексы отечественного производства. С неба за границей наблюдают беспилотники.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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