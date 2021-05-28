Это один из самых массовых профессиональных праздников в стране. День пограничника отмечают в Беларуси

Новости Беларуси. 28 мая профессиональный праздник отмечают защитники рубежей. В Беларуси День пограничника. По традиции торжества в столице начнутся с церемонии возложения венков к монументу Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это один из самых массовых профессиональных праздников в стране. Его отмечают десятки тысяч человек, которые прошли через службу на госгранице и продолжают выполнять задачу по ее охране.