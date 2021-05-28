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Как идти в ногу со временем и не терять главных принципов журналистики? В Минске продолжается медиафорум

28 мая 2021 06:43
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Новости Беларуси. Как идти в ногу со временем и в то же время не терять главных принципов журналистики. В эти дни в Беларуси проходит I Форум медийного сообщества, на котором как отечественные, так и зарубежные СМИ обсуждают новые форматы работы в эпоху цифровизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как идти в ногу со временем и не терять главных принципов журналистики? В Минске продолжается медиафорум-1

27 мая на площадке «БелЭкспо» более 200 человек (медиаэкспертов, сотрудников и руководителей телеканалов) говорили о сегодняшней международной обстановке, которая прямо влияет на работу всех причастных к современной журналистике. И о том, как противостоять фейкам и обеспечить информационную безопасность. Подписана в том числе резолюция по итогам разговора.

Как идти в ногу со временем и не терять главных принципов журналистики? В Минске продолжается медиафорум-4

28 мая медиафорум как площадка для дискуссий и обмена опытом продолжит свою работу. У участников – практическая часть. К примеру, наши российские коллеги презентуют свои передовые практики. Работа развернется на шести тематических секциях.

# Журналистика # общество # Фотофакт

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