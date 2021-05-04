Александр Лукашенко обсудил с президентом НОК подготовку белорусских спортсменов к Олимпиаде

Новости Беларуси. Какова ситуация на данный момент с олимпийскими лицензиями и как продвигается подготовка наших атлетов к главным стартам четырехлетия? Александр Лукашенко провел рабочую встречу с президентом Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь глава государства поинтересовался ходом подготовки спортсменов к участию в предстоящей летней Олимпиаде. Обсудили во время встречи и взаимодействие МОК с другими крупными спортивными организациями. Коснулись в разговоре и состояния дел в спортивной отрасли в целом.