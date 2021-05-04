Александр Лукашенко обсудил с президентом НОК подготовку белорусских спортсменов к Олимпиаде
Новости Беларуси. Какова ситуация на данный момент с олимпийскими лицензиями и как продвигается подготовка наших атлетов к главным стартам четырехлетия? Александр Лукашенко провел рабочую встречу с президентом Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В первую очередь глава государства поинтересовался ходом подготовки спортсменов к участию в предстоящей летней Олимпиаде. Обсудили во время встречи и взаимодействие МОК с другими крупными спортивными организациями. Коснулись в разговоре и состояния дел в спортивной отрасли в целом.
Напомним, до открытия 32-х Игр в Токио остается 81 день. Делегация Беларуси на Олимпиаде составит более 200 человек. Это спортсмены, тренеры, медперсонал и сотрудники технических служб.