Прямой эфир

Александр Лукашенко обсудил с президентом НОК подготовку белорусских спортсменов к Олимпиаде

04 мая 2021 14:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Какова ситуация на данный момент с олимпийскими лицензиями и как продвигается подготовка наших атлетов к главным стартам четырехлетия? Александр Лукашенко провел рабочую встречу с президентом Национального олимпийского комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко обсудил с президентом НОК подготовку белорусских спортсменов к Олимпиаде-1

В первую очередь глава государства поинтересовался ходом подготовки спортсменов к участию в предстоящей летней Олимпиаде. Обсудили во время встречи и взаимодействие МОК с другими крупными спортивными организациями. Коснулись в разговоре и состояния дел в спортивной отрасли в целом.

Александр Лукашенко обсудил с президентом НОК подготовку белорусских спортсменов к Олимпиаде-4

Напомним, до открытия 32-х Игр в Токио остается 81 день. Делегация Беларуси на Олимпиаде составит более 200 человек. Это спортсмены, тренеры, медперсонал и сотрудники технических служб.

# Олимпиада 2020 # общество # Александр Лукашенко # Виктор Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Роман Головченко о чернобыльских регионах: надо подумать, какое создать производство, чтобы предоставить рабочие места и создать инфраструктуру
04 мая 2021 14:18

Роман Головченко о чернобыльских регионах: надо подумать, какое создать производство, чтобы предоставить рабочие места и создать инфраструктуру

«Приезжает по необходимости». Побывали на дежурстве мобильной бригады и узнали, как сделать прививку не выходя из дома
04 мая 2021 14:12

«Приезжает по необходимости». Побывали на дежурстве мобильной бригады и узнали, как сделать прививку не выходя из дома

«Наш долг – окружить их заботой, вниманием». Парад в преддверии 9 Мая устроили для ветеранов прямо возле дома
04 мая 2021 12:42

«Наш долг – окружить их заботой, вниманием». Парад в преддверии 9 Мая устроили для ветеранов прямо возле дома