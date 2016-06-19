Александр Лукашенко обратился к зрителям и участницам конкурса «Мисс Беларусь-2016»

Новости Беларуси. Через два дня в Минске соберутся наиболее заслуженные представители разных профессий из всех регионов страны на Всебелорусском народном собрании. А этим воскресным вечером в столичном Дворце спорта собрались самые красивые и талантливые девушки, которые претендуют на почетное звание «Мисс Беларусь-2016».

Национальный конкурс проходит уже в десятый раз. За титул «Королевы красоты» 19 июня сражаются 26 девушек. В эти минуты шоу продолжается во Дворце спорта. К зрителям красочного действа и, конечно же, участницам конкурса обратился глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья, в этот прекрасный летний вечер я хотел бы сердечно приветствовать вас на замечательном празднике молодости, грации и таланта. Мы сегодня вместе определяем, кто из наших красивейших девушек станет лицом нашей страны. Будет определять ее имидж в мире наряду со спортсменами и деятелями культуры. Я не мог обойти вниманием юбилейный, десятый, конкурс нашего прекрасного спектакля, потому что он проходит в Год культуры. Преклонение перед прекрасным, перед гармонией, совершенством составляет основу любой культуры, тем более нашей, душевной, белорусской культуры. У нас была и Ефросинья Полоцкая, и Анастасия и София Слуцкие, и Элаиза Пашкевич, и Лариса Александровская, и много-много наших других соотечественников, которые прославили нас, нашу историю, нашу культуру, наш народ. Им не уступают замечательные героини нашего времени, прославляющие Беларусь как своими спортивными подвигами, выдающимися достижениями в искусстве, науке, медицине, других сферах деятельности. Думаю, важно и то, что конкурс наш дает нашим девушкам уникальную возможность, я уже об этом говорил, проявить себя, раскрыть новые грани своих талантов и дарований. Хочется верить, что участие в нем станет для каждой настоящим звездным стартом к жизненному успеху, а грации и таланты финалисток будут востребованы и на телевидении, и в искусстве, и в других сферах деятельности.

Прежде, чем разрешится главная интрига конкурса, девушкам предстоит несколько дефиле перед публикой в нарядах разных эпох. Сопровождают барышень настоящие русские борзые. Один из самых ожидаемых выходов – в купальниках – еще впереди.

Во время финала станут известны имена обладательниц титулов «Мисс Дружба», «Мисс Топ-модель», «Мисс Фото», «Вторая вице-мисс» и «Первая вице-мисс». А лучшая из лучших по традиции представит страну на конкурсе «Мисс мира», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Светлана Горбачева, участница конкурса «Мисс Беларусь-2016»:

Познакомиться с новыми людьми. И, возможно, это какой-то шажок для дальнейшего будущего, для развития своего.

Яна Никандрова, участница конкурса «Мисс Беларусь-2016»:

Все девочки красивые, все достойны победы, но конкуренции между нами не чувствуется, потому что мы все очень дружим, у нас образовался коллектив. Несмотря на то, что вначале нас пугали, что конкуренция, нужно беречься. Нет, все хорошо.