ЦТ в Беларуси: как организована защита и проверка бланков и может ли посторонний повлиять на итоговый балл

Новости Беларуси. Для тех, кто неделю назад беззаботно прощался со школой, наступила горячая пора – централизованное тестирование. На уходящей неделе прошли испытания по пяти предметам. А мы заглянули в ту самую тайную комнату, куда заполненные тесты доставляют спецтранспортом со всей республики, пообщались с теми, кто их проверяет, и узнали, кто же выставляет те самые вожделенные баллы.

Тестовые задания вскрывают по часам – ровно в 11.00. И обязательно в присутствии Госконтроля. В аудитории – ни одного лишнего человека. Процедура проведения ЦТ отработана до мелочей и хорошо знакома каждому, кто хочет поступить в вуз. Не соблюдаешь правила – покидаешь не только аудиторию, но и вступительную кампанию.

Впрочем, жесткие требования к абитуриентам – лишь верхушка айсберга в безопасности контроля знаний. После того, как бланки сданы, процедура строго по уставу, почти как у военных. Расписано все до мелочей. Бланки отправляются в вализы.

Наталья Вайтехович, первый заместитель директора Республиканского института контроля знаний:

Вализы – это такие мешки, которые имеют определенную степень защиты, у них есть металлическая защелка, на которую крепится бирка, на которой указан пункт тестирования, наш адрес (адрес института) и ответственное лицо (тот специалист нашего института, который имеет право принимать эти вализы). Эти бирки крепятся на вализу, обязательно ставится пломба.

В Республиканский институт контроля знаний мешки доставляют со всей страны. На машинах, автобусах или даже отдельных вагонах поезда, то есть спецтранспортом. За доставку отвечает государственная фельдъегерская служба. А это военнообязанные, офицеры с табельным оружием.

Доступ посторонних к ответам абитуриентов исключен по определению. Машины приходят по расписанию. Принять вализ у офицеров имеет право только тот сотрудник института, фамилия которого указана на пломбе. Затем мешки выгружают вот в эту комнату.

Наталья Вайтехович, первый заместитель директора Республиканского института контроля знаний:

Нам очень важно знать, что если в пункте тестирования в аудитории № 1 тест писали 50 человек, значит к нам должно прийти 50 бланков ответов. После этого, когда идет такой пересчет, вы видите, что они все у нас особым образом отмечаются (использованные и неиспользованные тесты, бланки ответов). Вот эти материалы снова упаковываются в вализы, несмотря на то, что следующий кабинет находится буквально по соседству. Тем не менее бланки ответов мы не переносим просто так, в руках.

Так положено по правилам информационной безопасности. А вот тот самый кабинет напротив, где бланки снова достают из мешков. Кстати, помещения в институте, даже если там уже не хранится никакой ценной информации, никогда не остаются открытыми. Все двери заперты на ключ. Даже журналистам ни в коем случае нельзя остаться в кабинете без старшего – человека, который отвечает за работу в этом помещении.

Мы тем временем переходим к следующей процедуре. Теперь бумажные бланки сканируют. Это единственное место, где специалисты в буквальном смысле прикасаются к бланкам. Прямо сейчас сканируют ответы абитуриентов из Витебской области.

Поэтому так важна черная гелевая ручка. Именно ее чернила четко распознает сканер. По сути, на этом работа с бумажными носителями заканчивается. Они отправляются в хранилище.

Оцифрованный же вариант делится на две части. Область регистрации, то есть персональные данные (имя, фамилия, паспортные данные абитуриента) и, собственно, ответы. Проверяют разные части разные специалисты-верификаторы. То есть верификатор видит ответы, но не знает, чей именно бланк он проверяет.

Впрочем, правильность ответа, конечно же, определяет не специалист, а компьютер. Задача человека – лишь проверить корректно ли отсканирован ответ, правильно ли компьютер распознал написанные от руки буквы и цифры. Любой спорный вопрос рассматривается несколько раз. Проверяют таким образом каждый тест по очереди пять человек.

Дина Груко, верификатор:

Мы сверяем частично верные слова, чтобы понять, была допущена ошибка абитуриентов либо верификатор неправильно отверифицировал ответ. В данном случае у нас слово «гупливая», которое мы еще раз поверяем и смотрим, действительно ли там стоит буква «п» или «л». Потому что верный ответ, возможно, «гулливая». В данном случае мы еще раз проверили и видим, что стоит на третьей позиции буква «п», оставляем так, как написал абитуриент.

А вот если и после пятой проверки остаются сомнения, приходится отправляться в хранилище. За бумажным вариантом. Его отыщет и рассмотрит специальная комиссия.

Попасть в хранилище нам не удалось. Для того, чтобы в него войти, нужно созвать ту самую комиссию. Входят в нее несколько человек. Хранить бумажные бланки будут до конца года. А вот электронный вариант окажется здесь, в этой комнате. Сервер будет хранить его 75 лет.

Первое в 2016 году тестирование, по белорусскому языку, было написано в понедельник. Но до процедуры шкалирования, то есть выставления баллов компьютером, пока не дошло. Так что высоки ли знания абитуриентов в 2016 году, неизвестно. Каким либо образом повлиять на результат, например, внести правки в ответы абитуриентов или изменить оценку, в принципе нет возможности. Схема проверки ЦТ исключает и личный контакт с экзаменатором, и возможность как-либо повлиять на итоговый балл, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А вот что все-таки эффективнее позволяет оценить глубину знаний (экзамены или тесты), до сих пор спорят даже специалисты.

Анна Сендер, ректор Брестского государственного университета им. А. С. Пушкина:

Что хочется сказать о централизованном тестировании. Безусловно, это очень хорошая форма проверки знаний и зачисления в университет. Почему? Во-первых, соблюдена объективность. Во-вторых, все абитуриенты находятся в одинаковом положении, то есть соблюдена социальная защищенность человека. И совершенно минимизированы коррупционные риски. Есть специальности. Когда надо проявить творчество. И поэтому на многие творческие специальности, к которым, например, относится специальность «журналистика», тоже предполагает экзамен в университет.

Об эффективности можно продолжать спорить, но в справедливости полученной совсем скоро оценки ни родителям, ни абитуриентам сомневаться не приходится.