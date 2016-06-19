День отца в Минске: в первом спортивном забеге приняли участие полтысячи активных пап

Новости Беларуси. Впервые в Минске спортивным забегом отметили всемирный День отца. Полтысячи активных пап со всех уголков страны вместе с детьми преодолели 10-километровую дистанцию и финишировали в парке Победы. Все желающие могли присоединиться к марафонцам на промежутке в пять километров и 700 метров.

Впервые участие в таком забеге принимали и дети с ограниченными возможностями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На финише главных героев праздника ждали конкурсы, концертные программы и фото-зона у автомобилей. Юные минчане рисовали своих пап на бумаге, а сами отцы соревновались в знании деталей из жизни своей семьи.