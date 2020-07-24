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Александр Лукашенко о ситуации в США: если рухнет эта империя, миру будет несладко

24 июля 2020 14:07
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 июля совершает рабочую поездку в Пуховичский район, во время которой посещает 5-ю отдельную бригаду специального назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о ситуации в США: если рухнет эта империя, миру будет несладко-1

Президенту доложили об организационно-штатной структуре и основных задачах воинского соединения. Затем Александр Лукашенко ознакомился с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды военнослужащих.

Александр Лукашенко: у нас маловато «майданутых», их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты

Александр Лукашенко о ситуации в США: если рухнет эта империя, миру будет несладко-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваша бригада особая, у нас в Вооружённых Силах два таких подразделения: ваша бригада и механизированная бригада в Уручье. И в те времена, когда я служил в армии офицером, это были особые подразделения. И когда мне пришлось более десятка лет тому назад определяться и выбирать бригады двойного назначения, я остановился на этих двух подразделениях.

Когда мне пришлось определяться, какие Вооруженные Силы нам надо, особенно после 2010 года, я понял, что надо иметь в запасе подготовленных бойцов, части в Вооруженных Силах. На всякий случай. Нежелательно, конечно, чтобы нам пришлось прибегать к Вооруженным Силам. Но всякое может быть.

Примером тому являются США. То, что происходит сегодня в США, во-первых, в мире никто не ожидал. Во-вторых, это тяжелая катастрофа для всего мира. Если Президент США выдержит это давление, это будет хороший знак и для нас. Потому что если наклонится, а не дай бог, рухнет эта империя, миру будет несладко.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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