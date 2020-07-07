Эдуард Сытый: «Сегодня Вооружённые Силы за сильную и процветающую Беларусь, за стабильность и за безопасность»

Эдуард Сытый, заместитель командира 557-й инженерной бригады:

Во-первых, наш народ столетиями добивался независимости, и тот островок безопасности государства, который у нас сегодня создан нашими гражданами, – это и есть результат нашего общего труда и нашего государства и правительства.

В первую очередь хочется отметить, что государство уделяет очень большое внимание Вооруженным Силам. Это можно увидеть наглядно: и по модернизации нашей армии, нашей техники, и по социальным программам, которые проводятся и действующим главой государства, и нашим правительством.

Сегодня Вооруженные Силы за сильную и процветающую Беларусь, за стабильность и за безопасность.