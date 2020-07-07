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Эдуард Сытый: «Сегодня Вооружённые Силы за сильную и процветающую Беларусь, за стабильность и за безопасность»

07 июля 2020 13:45
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Новости Беларуси. Заместитель командира 557-й инженерной бригады Эдуард Сытый поделился своим мнением о внимании, которое уделяет государство развитию Вооруженных Сил.

Эдуард Сытый: «Сегодня Вооружённые Силы за сильную и процветающую Беларусь, за стабильность и за безопасность»-1

Эдуард Сытый, заместитель командира 557-й инженерной бригады:
Во-первых, наш народ столетиями добивался независимости, и тот островок безопасности государства, который у нас сегодня создан нашими гражданами, – это и есть результат нашего общего труда и нашего государства и правительства.

В первую очередь хочется отметить, что государство уделяет очень большое внимание Вооруженным Силам. Это можно увидеть наглядно: и по модернизации нашей армии, нашей техники, и по социальным программам, которые проводятся и действующим главой государства, и нашим правительством.

Сегодня Вооруженные Силы за сильную и процветающую Беларусь, за стабильность и за безопасность.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Эдуард Сытый # Фотофакт

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