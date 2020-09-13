МВД: 12 сентября на протестных акциях в Минске задержаны 114 человек

Новости Беларуси. 12 сентября в Беларуси прошло 12 протестных акций, их численность не превысила 5 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие данные опубликовала пресс-служба МВД.

За нарушение законодательства были задержаны 114 граждан, 99 – в Минске. На площади Свободы, где был эпицентр, присутствовали не больше 100 человек. А вот в акциях в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах страны приняло участие около 50 тысяч граждан.