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МВД: 12 сентября на протестных акциях в Минске задержаны 114 человек

13 сентября 2020 11:30
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Новости Беларуси. 12 сентября в Беларуси прошло 12 протестных акций, их численность не превысила 5 000 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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МВД: 12 сентября на протестных акциях в Минске задержаны 114 человек-1

МВД: 12 сентября на протестных акциях в Минске задержаны 114 человек-3

Такие данные опубликовала пресс-служба МВД.

За нарушение законодательства были задержаны 114 граждан, 99 – в Минске. На площади Свободы, где был эпицентр, присутствовали не больше 100 человек. А вот в акциях в поддержку мира, безопасности и спокойствия во всех регионах страны приняло участие около 50 тысяч граждан.

# Акции протеста # общество # Фотофакт

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