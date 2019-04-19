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Он видел Великую Отечественную: фрагменты советского танка Т-70 подняли из земли в Быховском районе

19 апреля 2019 08:53
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Новости Беларуси. Фрагменты советского танка Т-70, подбитого в годы Великой Отечественной, подняли из земли в Быховском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лудчицкая высота – место знаковое. В июне 44-го здесь шли ожесточенные бои. На подступах навсегда остались больше сотни советских бойцов.

Он видел Великую Отечественную: фрагменты советского танка Т-70 подняли из земли в Быховском районе-1

Сергей Жижиян, директор Быховского районного историко-краеведческого музея:
Здесь в 1941 году бои были, а в 1944-м – операция «Багратион» свой пик, кульминацию имела. Здесь шесть человек получили звание Героя Советского Союза.

Поисковики максимально осторожно извлекли из земли останки советского танка, пролежавшего в земле более 70 лет. Такой раритет у них впервые.

Он видел Великую Отечественную: фрагменты советского танка Т-70 подняли из земли в Быховском районе-4

Он видел Великую Отечественную: фрагменты советского танка Т-70 подняли из земли в Быховском районе-6

Николай Борисенко, руководитель Могилевского поискового клуба:
Это перископ из этого танка, который использовался для обзора командира. Экипаж состоял из командира, наводчика и механика-водителя. По сути, командир мог общаться с внешним миром посредством этого перископа.

У Лудчиц сражались с фашистами белорусы, русские, украинцы, грузины, узбеки. Быховский Курган славы увековечил их подвиг.

Он видел Великую Отечественную: фрагменты советского танка Т-70 подняли из земли в Быховском районе-9

В местном музее хранится и уникальная схема боевых действий, которые проходили на Лудчицкой высоте 24 июня 1944-го. Части танка – исторического свидетеля тех событий – займут достойное место в музейной экспозиции.

Он видел Великую Отечественную: фрагменты советского танка Т-70 подняли из земли в Быховском районе-12

Он видел Великую Отечественную: фрагменты советского танка Т-70 подняли из земли в Быховском районе-14

Он видел Великую Отечественную: фрагменты советского танка Т-70 подняли из земли в Быховском районе-16

Он видел Великую Отечественную: фрагменты советского танка Т-70 подняли из земли в Быховском районе-18

# Беларусь помнит # общество # Сергей Жижиян # Николай Борисенко # Фотофакт

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