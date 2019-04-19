Он видел Великую Отечественную: фрагменты советского танка Т-70 подняли из земли в Быховском районе
Новости Беларуси. Фрагменты советского танка Т-70, подбитого в годы Великой Отечественной, подняли из земли в Быховском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лудчицкая высота – место знаковое. В июне 44-го здесь шли ожесточенные бои. На подступах навсегда остались больше сотни советских бойцов.
Сергей Жижиян, директор Быховского районного историко-краеведческого музея:
Здесь в 1941 году бои были, а в 1944-м – операция «Багратион» свой пик, кульминацию имела. Здесь шесть человек получили звание Героя Советского Союза.
Поисковики максимально осторожно извлекли из земли останки советского танка, пролежавшего в земле более 70 лет. Такой раритет у них впервые.
Николай Борисенко, руководитель Могилевского поискового клуба:
Это перископ из этого танка, который использовался для обзора командира. Экипаж состоял из командира, наводчика и механика-водителя. По сути, командир мог общаться с внешним миром посредством этого перископа.
У Лудчиц сражались с фашистами белорусы, русские, украинцы, грузины, узбеки. Быховский Курган славы увековечил их подвиг.
В местном музее хранится и уникальная схема боевых действий, которые проходили на Лудчицкой высоте 24 июня 1944-го. Части танка – исторического свидетеля тех событий – займут достойное место в музейной экспозиции.