Он видел Великую Отечественную: фрагменты советского танка Т-70 подняли из земли в Быховском районе

Лудчицкая высота – место знаковое. В июне 44-го здесь шли ожесточенные бои. На подступах навсегда остались больше сотни советских бойцов.

Новости Беларуси. Фрагменты советского танка Т-70, подбитого в годы Великой Отечественной, подняли из земли в Быховском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Жижиян, директор Быховского районного историко-краеведческого музея:

Здесь в 1941 году бои были, а в 1944-м – операция «Багратион» свой пик, кульминацию имела. Здесь шесть человек получили звание Героя Советского Союза.

Поисковики максимально осторожно извлекли из земли останки советского танка, пролежавшего в земле более 70 лет. Такой раритет у них впервые.