Владимир Караник: «Это правильный посыл – о том, что люди, цените то, что есть»

Новости Беларуси. Чтобы до малой родины было легче добраться, в стране развернули большую модернизацию дорог. Областные трассы – класса М и Е, продолжат наводить мосты и возьмутся за дороги регионального значения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О правильности белорусского пути сегодня говорят во многих уголках мира.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
На самом деле, поездив и посмотрев мир, ты понимаешь, что так далеко не везде. И вот это правильный посыл – о том, что люди, цените то, что есть. Цените то, что есть, и понимайте, что надо смотреть. Опираясь двумя ногами на фундамент, можно двигаться в будущее.
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