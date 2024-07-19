В Гродно прошла диалоговая площадка, посвящённая 30-летию института президентства
Одно мудрое решение – стабильность на долгие годы. В Гродно обсудили развитие промышленных предприятий, которые в 1990-х сохранились благодаря грамотной политике Александра Лукашенко. Диалоговую площадку посвятили 30-летию института президентства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К разговору пригласили молодежь активистов профсоюза промышленности. Встречу провели на текстильном предприятии, которое в 1990-е переживало непростые времена. Тогда удержаться на плаву помогло государство. Сейчас это один из флагманов легкой промышленности, который продолжает развиваться.
Алеся Цыдик, председатель Гродненской областной организации профсоюза «Белпрофмаш»:
Что было раньше и что сейчас – это колоссальный большой пройденный путь, в который каждый из нас вложился, и хотелось бы, чтобы наша страна и дальше развивалась и процветала.
Молодые люди побывали также в музее предприятия, познакомились с производством, пообщались с опытными работниками.