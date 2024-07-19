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В Гродно прошла диалоговая площадка, посвящённая 30-летию института президентства

19 июля 2024 07:25
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Одно мудрое решение – стабильность на долгие годы. В Гродно обсудили развитие промышленных предприятий, которые в 1990-х сохранились благодаря грамотной политике Александра Лукашенко. Диалоговую площадку посвятили 30-летию института президентства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно прошла диалоговая площадка, посвящённая 30-летию института президентства-1

К разговору пригласили молодежь активистов профсоюза промышленности. Встречу провели на текстильном предприятии, которое в 1990-е переживало непростые времена. Тогда удержаться на плаву помогло государство. Сейчас это один из флагманов легкой промышленности, который продолжает развиваться.

В Гродно прошла диалоговая площадка, посвящённая 30-летию института президентства-4

Алеся Цыдик, председатель Гродненской областной организации профсоюза «Белпрофмаш»:
Что было раньше и что сейчас это колоссальный большой пройденный путь, в который каждый из нас вложился, и хотелось бы, чтобы наша страна и дальше развивалась и процветала.

В Гродно прошла диалоговая площадка, посвящённая 30-летию института президентства-7

Молодые люди побывали также в музее предприятия, познакомились с производством, пообщались с опытными работниками.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Алеся Цыдик

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