В Гродно прошла диалоговая площадка, посвящённая 30-летию института президентства

Одно мудрое решение – стабильность на долгие годы. В Гродно обсудили развитие промышленных предприятий, которые в 1990-х сохранились благодаря грамотной политике Александра Лукашенко. Диалоговую площадку посвятили 30-летию института президентства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К разговору пригласили молодежь активистов профсоюза промышленности. Встречу провели на текстильном предприятии, которое в 1990-е переживало непростые времена. Тогда удержаться на плаву помогло государство. Сейчас это один из флагманов легкой промышленности, который продолжает развиваться.

Алеся Цыдик, председатель Гродненской областной организации профсоюза «Белпрофмаш»:

Что было раньше и что сейчас – это колоссальный большой пройденный путь, в который каждый из нас вложился, и хотелось бы, чтобы наша страна и дальше развивалась и процветала.