Напряжение подано во все населённые пункты Гомельской области – Минэнерго

Напряжение подано во все населенные пункты Гомельской области. Сообщение об этом ночью опубликовал Telegram-канал Министерства энергетики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжаются работы по индивидуальным заявкам потребителей.
Напряжение подано во все населенные пункты Гомельской области. Сообщение об этом ночью опубликовал Telegram-канал Министерства энергетики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продолжаются работы по индивидуальным заявкам потребителей.
Для обеспечения электроснабжения части населенных пунктов используются дизель-генераторные установки. В устранении последствий урагана было задействовано 197 аварийных бригад общим составом более полутора тысяч человек и 276 единиц техники. На помощь жителям Лельчицкого района пришли военные.
Татьяна Беспалая, председатель Лельчицкого районного Совета депутатов:
Они помогают нам на территории одного из сельских советов, это Боровской сельсовет, где больше всего пострадало население. Снесены крыши, деревья повалены, дороги завалены. Поэтому на сегодня мы одну бригаду отправили в сельхозпредприятия – там они помогают разбираться те сараи, которые пострадали. Другую бригаду мы поставили на расчистке дорог до кладбища, также одна бригада работает на кладбище, тоже убирают те деревья, которые поваляли на гражданских кладбищах. Одна бригада – это Фаниполь – они помогают с дизель-генератором на башне, чтобы люди были обеспечены водой.
Несколько дней большинство населенных пунктов находились в состоянии полного блэкаута. В домах ни электричества, ни воды. Специалисты второй инженерной бригады, железно-дорожники из Слуцка восстанавливают инфраструктуру города и поселков.