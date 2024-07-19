Напряжение подано во все населённые пункты Гомельской области – Минэнерго

Татьяна Беспалая, председатель Лельчицкого районного Совета депутатов:

Они помогают нам на территории одного из сельских советов, это Боровской сельсовет, где больше всего пострадало население. Снесены крыши, деревья повалены, дороги завалены. Поэтому на сегодня мы одну бригаду отправили в сельхозпредприятия – там они помогают разбираться те сараи, которые пострадали. Другую бригаду мы поставили на расчистке дорог до кладбища, также одна бригада работает на кладбище, тоже убирают те деревья, которые поваляли на гражданских кладбищах. Одна бригада – это Фаниполь – они помогают с дизель-генератором на башне, чтобы люди были обеспечены водой.