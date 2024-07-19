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В «Минскэнерго» напомнили об административной ответственности за незаконное потребление электричества

19 июля 2024 07:13
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Незаконное потребление электроэнергии и самовольное подключение приемников наносят ущерб всей энергетической системе страны. Более того, эти действия влекут за собой административную ответственность. Об этом напомнили в «Минскэнерго», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В «Минскэнерго» напомнили об административной ответственности за незаконное потребление электричества-1

Устройства самовольных проводок, в первую очередь, не безопасны. Они могут привести к пожару и создают угрозу поражения током. Мнимая экономия обойдется дороже. Сообщить о фактах незаконного потребления электроэнергии можно по короткому номеру 144. «Минскэнерго» напоминает, любое нарушение не останется незамеченным.

В «Минскэнерго» напомнили об административной ответственности за незаконное потребление электричества-4

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электрической энергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Существуют специальные приборы, механизмы, алгоритмы поиска. Рано или поздно самовольное подключение, воздействие на прибор учета либо устройство самовольных проводок будет обнаружено. Потребитель будет привлекаться к ответственности, вплоть до отключения от электрических сетей электроснабжения.

В данным момент в «Минскэнерго» ведется подготовка электросетей к зиме. Это позволит обеспечить бесперебойное элетроснабжение в холодный период.

*На правах рекламы.

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