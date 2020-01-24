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Зачем на упаковках макарон написано «Не оставляйте детей одних»?

24 января 2020 08:41
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В гостях программы «Большой город» – официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко и заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска Сергей Вечер. 

Илона Волынец, ведущая СТВ:
Новый вид социальной рекламы у нас появился от минских спасателей. В магазинах можно купить упаковки с макаронами, где есть небольшая наклеечка, на которой написано: «Не оставляйте детей одних». Насколько эффективна такая социальная реклама?

Зачем на упаковках макарон написано «Не оставляйте детей одних»?-1

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
На самом деле, это один из способов, любых форм, чтобы обучить население и обратить внимание на ту проблему, которая, к сожалению, существует. Пускай она не настолько масштабная, как, допустим, курение в нетрезвом виде или неосторожное обращение с огнем при курении, оставленная сигарета в квартире, опять-таки – это дети. И здесь нужно работать на предупреждение. Хотя в летний период большое количество происшествий происходит именно с детьми. Но основной посыл «Не оставляйте детей одних» направлен на родителей. И те, кто покупает эти товары, смотрят на состав, упаковку. И, в свою очередь, это им бросается в глаза. Мы предполагаем, по идее, это работает на подсознательном уровне. И если этот человек услышал потом еще раз эту фразу, начинает немного обращать внимание. И мы проводим различные мероприятия, в том числе с родителями – обучаем их и их детей, как правильно себя вести, и что родитель является лучшим примером для своих детей. В том числе, и в качестве безопасного поведения.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Вечер # Ольга Мельченко

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