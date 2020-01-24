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Чего не стоит делать, если застрял в лифте?

24 января 2020 08:43
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В гостях программы «Большой город» – официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко и заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска Сергей Вечер. 

Чего не стоит делать, если застрял в лифте?-1

Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска:
Один из последних случаев – спасение из лифта в одном из кинотеатров Минска. Застряли люди и, скажем так, своим поведением усугубили ситуацию – повредили лифт изнутри, чем и блокировали двери. Если бы они этого не сделали, то наша помощь бы и не понадобилась – справился бы инженерно-технический персонал объекта. Но так как кабина уже была изнутри заблокирована, понадобилась наша помощь, с чем успешно и справились.  Поэтому паниковать не стоит. Если на месте находятся спасатели, то помощь квалифицированная и своевременная всегда будет оказана.

# МЧС Беларуси # общество # Сергей Вечер # Ольга Мельченко

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