Чего не стоит делать, если застрял в лифте?

Сергей Вечер, заместитель начальника Центрального районного отдела по ЧС г. Минска:

Один из последних случаев – спасение из лифта в одном из кинотеатров Минска. Застряли люди и, скажем так, своим поведением усугубили ситуацию – повредили лифт изнутри, чем и блокировали двери. Если бы они этого не сделали, то наша помощь бы и не понадобилась – справился бы инженерно-технический персонал объекта. Но так как кабина уже была изнутри заблокирована, понадобилась наша помощь, с чем успешно и справились. Поэтому паниковать не стоит. Если на месте находятся спасатели, то помощь квалифицированная и своевременная всегда будет оказана.