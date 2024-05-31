Александр Лукашенко направил приветствие участникам конкурса «Телевершина»

Сегодня, 31 мая, все внимание приковано к тем, кто работает не топором, а пером. Журналисты, творческие работники, режиссеры, ведущие представители телевизионных СМИ поднялись на сцену за самой престижной и желанной наградой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Сердечно приветствую участников ХV Национального телевизионного конкурса «Телевершина». Это поистине уникальное для отечественной медиасреды событие объединяет людей, чьи талант и мастерство создают современный облик телеиндустрии суверенной Беларуси, на экране и в жизни служат источником истины и нравственным ориентиром для белорусского зрителя. Каждый раз конкурс радует оригинальной программой и свежими творческими идеями, открывает новые имена и интересные проекты, задает стандарты в телеэфире и формирует вкусы зрительской аудитории. Уверен, что конкретные награды найдут своих достойных обладателей, а церемония чествования победителей и лауреатов станет настоящим праздником и очередной яркой страницей в летописи белорусского телевидения.