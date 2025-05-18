В Национальном художественном музее проходит «Ночь музеев» – чем удивляют гостей в 2025-м

Как никогда поздно накануне работали белорусские музеи. Они присоединись к международной акции, которая дает возможность погрузятся в особую атмосферу творчества, интерактива и новых открытий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под аккомпанемент молодых белорусских музыкантов к акции присоединился Национальный художественный музей Беларуси. Для любителей искусства подготовили ряд занимательных интерактивных площадок, мастер-классов, и лекций, которые проводили научные сотрудники. Присутствующие рисовали с помощью очков виртуальной реальности собственные картины, учились китайской каллиграфии, лицезрели и узнавали историю редких икон, чья история насчитывает несколько столетий. Не обошлось без использования искусственного интеллекта: с его помощью оживили картины художника Адольфа Гугеля.

Алина Никитина: Мы сюда пришли, потому что это одно из наших самых любимых мероприятий в году. Мы очень любим культурный досуг. Я пришла сюда с моим супругом. В целом нам очень понравилось. Это классно, когда есть множество интересных активностей, каких-то подарков, какая-то программа, и при этом есть возможность посмотреть основную выставку.

Полина Зубок:

Я на «Ночи музеев» уже во второй раз. В прошлом году я также была в Национальном художественном музее. Выбираю его, потому что здесь очень широкий ряд интерактивных экспозиций.

К ежегодной акции присоединились все ведущие музеи страны. Каждый из них подготовил оригинальную программу.