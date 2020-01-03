«Игру почувствовали». Команда Украины обыграла швейцарцев на Рождественском турнире по хоккею
Новости Беларуси. 3 января на льду «Чижовка-Арены» стартовал XVI Рождественский международный турнир на приз Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Очень приятно опять собраться». Команды Украины и Швейцарии играют в первый день Рождественского турнира по хоккею
Минский лед объединяет хоккеистов, в прошлые годы блиставших на Олимпийских играх, чемпионатах мира и в сильнейших лигах. Год начинается с хоккея.
За ходом соревнований следит корреспондент Екатерина Лихошапко.
Екатерина Лихошапко, корреспондент:
Уже состоялись первые матчи XVI Рождественского международного турнира любителей хоккея на призы Президента Беларуси. Первыми на лед большой арены вышли сборные Украины и Швейцарии.
Была упорная борьба, там была минимальная разница в счете – 2:1 к третьему периоду. В последнем отрезке бывший игрок минского «Динамо» Сергей Варламов забросил еще две шайбы. Счет 4:1 по итогу.
Сергей Клементьев, защитник команды Украины:
Эмоции на высшем уровне! Вспомнились Олимпийские игры в 2002 году – мы примерно также сборную Швейцарии обыграли, не помню: или 3:1, или 5:1. Это отлично, эмоции хорошие!
Александр Победоносцев, защитник команды Украины:
Результатом довольны, конечно. Мы выиграли. Первый период пока вкатывались, потом уже игру свою почувствовали. Вспомнили, как раньше играли. Сегодня так удачно все сложилось – мы выиграли матч. Поэтому такие положительные эмоции сейчас.
А вот на малой арене сражались команды Китая и ОАЭ. Когда говорят, что счет – самое красивое, то это точно про эту игру. Там в первом периоде хоккеисты Эмиратов забросили 8 шайб. А итоговый счет был 17:11.
Отметим, сборная Беларуси выйдет на лед в 19.00, где сыграет с очень сильным соперником – со сборной Международной федерации хоккея. Кстати, церемония открытия Рождественского турнира состоится сегодня, 3 января, в 17.30.