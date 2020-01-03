«Игру почувствовали». Команда Украины обыграла швейцарцев на Рождественском турнире по хоккею

Минский лед объединяет хоккеистов, в прошлые годы блиставших на Олимпийских играх, чемпионатах мира и в сильнейших лигах. Год начинается с хоккея.

Была упорная борьба, там была минимальная разница в счете – 2:1 к третьему периоду. В последнем отрезке бывший игрок минского «Динамо» Сергей Варламов забросил еще две шайбы. Счет 4:1 по итогу.

Сергей Клементьев, защитник команды Украины: Эмоции на высшем уровне! Вспомнились Олимпийские игры в 2002 году – мы примерно также сборную Швейцарии обыграли, не помню: или 3:1, или 5:1. Это отлично, эмоции хорошие!

Александр Победоносцев, защитник команды Украины:

Результатом довольны, конечно. Мы выиграли. Первый период пока вкатывались, потом уже игру свою почувствовали. Вспомнили, как раньше играли. Сегодня так удачно все сложилось – мы выиграли матч. Поэтому такие положительные эмоции сейчас.

А вот на малой арене сражались команды Китая и ОАЭ. Когда говорят, что счет – самое красивое, то это точно про эту игру. Там в первом периоде хоккеисты Эмиратов забросили 8 шайб. А итоговый счет был 17:11.