Прямой эфир

На месте бывшего полиграфкомбината на площади Якуба Коласа возведут многофункциональный центр

03 января 2020 14:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Масштабному проекту в центре быть. В Советском районе возведут многофункциональный центр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Появится он на месте здания бывшего полиграфкомбината на площади Якуба Коласа.

На месте бывшего полиграфкомбината на площади Якуба Коласа возведут многофункциональный центр-1

Ранее здесь планировалось открыть современный комплекс за счет иностранных инвестиций. Так, на улице Красной планировали возвести пятизвездочный отель на 250 номеров. Корпус на Веры Хоружей – превратить в торговый центр. А во внутридворовой территории построить прилегающие паркинг и еще один торговый центр. Сдать весь комплекс планировали к концу 2019 года, однако работы так и не были начаты.

На месте бывшего полиграфкомбината на площади Якуба Коласа возведут многофункциональный центр-4

К реализации нового архитектурного проекта планируют приступить уже в начале 2020 года.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
4 января в Минске пройдёт прямая телефонная линия с Анатолием Сиваком
03 января 2020 14:43

4 января в Минске пройдёт прямая телефонная линия с Анатолием Сиваком

В Беларуси началась досрочная выплата пенсий: когда можно получить деньги
03 января 2020 06:52

В Беларуси началась досрочная выплата пенсий: когда можно получить деньги

Чего ждать от 2020 года? 7 важных событий
02 января 2020 17:33

Чего ждать от 2020 года? 7 важных событий