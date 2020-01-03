На месте бывшего полиграфкомбината на площади Якуба Коласа возведут многофункциональный центр

Новости Беларуси. Масштабному проекту в центре быть. В Советском районе возведут многофункциональный центр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Появится он на месте здания бывшего полиграфкомбината на площади Якуба Коласа.

Ранее здесь планировалось открыть современный комплекс за счет иностранных инвестиций. Так, на улице Красной планировали возвести пятизвездочный отель на 250 номеров. Корпус на Веры Хоружей – превратить в торговый центр. А во внутридворовой территории построить прилегающие паркинг и еще один торговый центр. Сдать весь комплекс планировали к концу 2019 года, однако работы так и не были начаты.