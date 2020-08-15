«Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием». Как встречают Маковей на Голубой кринице

Новости Беларуси. В Славгородском районе в эти дни отмечают Медовый Спас. Маковей традиционно встречают на Голубой кринице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молочно-бирюзовое озеро в обрамлении лиственных деревьев – так живописно выглядит этот источник. Ежегодно сюда съезжаются десятки тысяч гостей. Пчеловоды, ремесленники, почитатели старинных белорусских традиций. Наш корреспондент Ирина Недобоева не осталась в стороне.

Заниматься пчеловодством в семье Борутенко когда-то начал глава семейства. Супруга подтянулась позже. И вот уже больше десятка лет не изменяют своему ремеслу.

Елена Борутенко, пчеловод:

Гречишный, это мёд малиновый, рапсовый, цветочный. А сейчас ещё делаем мёд заброс – это крышечки, кторые открываются с рамок. Очень полезный для здоровья. Приятно видеть покупателей, которых здесь уже не раз видел. Приходят с благодарностью и просят ещё.

Пчеловоды на празднике в Славгородском районе – главные герои. Но немало сюда приехало и гончаров, кузнецов, ткачей. Отмечать Медовый Спас на Голубой кринице уже стало доброй традицией.

Юрий Бовда, народный мастер Беларуси:

Это достояние республики. Мы являемся хранителями и продолжателями традиций. А у традиций есть свои нюансы. Например, я занимаюсь керамикой, но не смогу и за всю свою жизнь всё освоить. Насколько она многообразна.





Ирина Недобоева, корреспондент:

Побывать на Голубой кринице и не окунуться в воду – такого я себе позволить просто не могла. Ведь это многовековая традиция белорусского народа. И не просто окунуться, а трижды перейти водоём. Признаться честно, поначалу безумно холодно. Спустя пару минут ощущаешь прилив тепла.

Но самые отчаянные окунаются полностью. За незабываемыми ощущениями на криницу почти за 200 километров семья Кротовых приехала в полном составе из Добруша. Ощущения, говорит Татьяна, поистине незабываемые. А потому уже сейчас планируют сюда вернуться, вместе с друзьями.

Татьяна Кротова, жительница Добруша:

Нам понравилось, столько эмоций. Муж уговорил три раза нырнуть. Нереально. Приедем ещё сюда и будем всех друзей, знакомых звать.

Очень холодно было, а потом я плёскалась. Даже малышке ножки помочили. Супер, нереально.





Александр Поздняков, житель Могилёва:

Много народа приезжает, много отзывов. Мечты сбываются. Приезжаем, отдыхаем, радуем детей.





Ежегодно к Голубой кринице приезжает не менее 50 тысяч гостей. Воду здесь называют целебной, эталоном чистоты. К слову, обряд почитания источника внесен в список нематериального культурного наследия Беларуси.

Наталья Шамалова, директор сети публичных библиотек Славгородского района:

Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием. Едут со своими проблемами житейскими. Отдыхают тут и душой, и телом.