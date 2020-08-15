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«Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием». Как встречают Маковей на Голубой кринице

15 августа 2020 19:14
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Новости Беларуси. В Славгородском районе в эти дни отмечают Медовый Спас. Маковей традиционно встречают на Голубой кринице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Молочно-бирюзовое озеро в обрамлении лиственных деревьев – так живописно выглядит этот источник. Ежегодно сюда съезжаются десятки тысяч гостей. Пчеловоды, ремесленники, почитатели старинных белорусских традиций.  

Наш корреспондент Ирина Недобоева не осталась в стороне.  

«Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием». Как встречают Маковей на Голубой кринице-1

«Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием». Как встречают Маковей на Голубой кринице-3

Заниматься пчеловодством в семье Борутенко когда-то начал глава семейства. Супруга подтянулась позже. И вот уже больше десятка лет не изменяют своему ремеслу.   

«Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием». Как встречают Маковей на Голубой кринице-6

Елена Борутенко, пчеловод:  
Гречишный, это мёд малиновый, рапсовый, цветочный. А сейчас ещё делаем мёд заброс это крышечки, кторые открываются с рамок. Очень полезный для здоровья. Приятно видеть покупателей, которых здесь уже не раз видел. Приходят с благодарностью и просят ещё.  

«Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием». Как встречают Маковей на Голубой кринице-9

Пчеловоды на празднике в Славгородском районе – главные герои. Но немало сюда приехало и гончаров, кузнецов, ткачей. Отмечать Медовый Спас на Голубой кринице уже стало доброй традицией.  

«Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием». Как встречают Маковей на Голубой кринице-12

Юрий Бовда, народный мастер Беларуси:  
Это достояние республики. Мы являемся хранителями и продолжателями традиций. А у традиций есть свои нюансы. Например, я занимаюсь керамикой, но не смогу и за всю свою жизнь всё освоить. Насколько она многообразна. 

«Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием». Как встречают Маковей на Голубой кринице-15



Ирина Недобоева, корреспондент:
Побывать на Голубой кринице и не окунуться в воду – такого я себе позволить просто не могла. Ведь это многовековая традиция белорусского народа. И не просто окунуться, а трижды перейти водоём. Признаться честно, поначалу безумно холодно. Спустя пару минут ощущаешь прилив тепла.  

«Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием». Как встречают Маковей на Голубой кринице-17

«Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием». Как встречают Маковей на Голубой кринице-19

Но самые отчаянные окунаются полностью. За незабываемыми ощущениями на криницу почти за 200 километров семья Кротовых приехала в полном составе из Добруша. Ощущения, говорит Татьяна, поистине незабываемые. А потому уже сейчас планируют сюда вернуться, вместе с друзьями.   

«Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием». Как встречают Маковей на Голубой кринице-22

Татьяна Кротова, жительница Добруша:  
Нам понравилось, столько эмоций. Муж уговорил три раза нырнуть. Нереально. Приедем ещё сюда и будем всех друзей, знакомых звать.   

«Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием». Как встречают Маковей на Голубой кринице-25

Очень холодно было, а потом я плёскалась. Даже малышке ножки помочили. Супер, нереально.   

«Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием». Как встречают Маковей на Голубой кринице-28



Александр Поздняков, житель Могилёва:   
Много народа приезжает, много отзывов. Мечты сбываются. Приезжаем, отдыхаем, радуем детей.  

«Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием». Как встречают Маковей на Голубой кринице-30



Ежегодно к Голубой кринице приезжает не менее 50 тысяч гостей. Воду здесь называют целебной, эталоном чистоты. К слову, обряд почитания источника внесен в список нематериального культурного наследия Беларуси.   

Наталья Шамалова, директор сети публичных библиотек Славгородского района:
Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием. Едут со своими проблемами житейскими. Отдыхают тут и душой, и телом.   

«Место намоленное, люди едут сюда с удовольствием». Как встречают Маковей на Голубой кринице-33

В этом году каждый гость Маковея оценил комфортность дороги к Голубой кринице. Накануне здесь открыли современный мост. Он соединил не только два района – Славгородский и Костюковичский. Но также традиции и современность белорусского народа.  

# Православные в Беларуси # общество # Ирина Недобоева # Фотофакт

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