«Она занимала огромный кусок моей жизни». Средней школе № 3 г. Минска исполняется 100 лет

Из окон столичной средней школы №3 доносятся звонкие детские голоса. Под аккомпанемент фортепиано распеваются баритоны, тенора, сопрано, альты. Юные вокалисты готовятся к масштабному празднику. Рассказываем в программе «Минск и минчане» об учебном заведении, которое отмечает вековой юбилей.

Хор «Апрель» – хедлайнер торжественного концерта. Так сложилось исторически. Вокально-хоровое направление в школе организовали еще в 1977 году. Творческий коллектив прославился на весь Советский Союз.

Надежда Микуц, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №3»:

Александр Галь организовал здесь хор, и хор был всесоюзного значения. В 2002 году появилась Светлана Борисовна Ходакова, которая все смогла: она взяла в свои руки. Сейчас у нас есть образцовый хор и все награды, которые есть в хоровом кабинете – это все наши заслуги.

Сегодняшние ученики продолжают традиции и завоевывают все больше наград в копилку школы. Светлана Ходакова, учитель музыки, руководитель образцового хора «Апрель» ГУО «Средняя школа №3»:

Обязательно посещаем все конкурсы, соревнования, детям это очень нравится, особенно когда побеждают. У нас есть и Гран-при, и первые места, не скажу, что всегда, но, тем не менее, последние пару лет хор показывает себя очень хорошо.

Игорь Космач, ученик ГУО «Средняя школа №3»:

У нас очень дружный хор – мы можем, если что друг друга поддержать и помочь. Полина Гуптор, ученица ГУО «Средняя школа №3»:

Здесь много хороших детей, у нас дружелюбный класс.

Елена Калачик, ученица ГУО «Средняя школа №3»:

Мне нравится, что она небольшая, уютная. У нас есть музыкальные направления, можно много чем заниматься. Евгения Бачило, ученица ГУО «Средняя школа №3»:

Я скоро оканчиваю школу, и я буду по ней скучать, потому что она занимала огромный кусок моей жизни.

Школа №3 ведет свою летопись со времен возникновения Минского женского церковно-приходского училища №4, располагавшегося в доме Шереса по улице Михайловской. На его базе в начале XX века открывается частная гимназия Елизаветы Дмитриевны Рейман. Затем в 1918 году заведение преобразовывают в третью советскую трудовую школу второй ступени. А спустя еще 18 лет, возводят совершенно новое здание, которое служит до сих пор.

Наталья Хомякова, директор ГУО «Средняя школа №3»:

Мы отмечаем Год малой родины. Сегодня говорим о мероприятиях, посвященных 75-летию Великой Победы. И наш 100-летний юбилей – это все те знаковые исторические даты, наши ученики могут прикоснуться к этим датам. На примере истории своей школы поучаствовать в таких замечательных мероприятиях и событиях.

Храм знаний выстоял и во время Великой Отечественной войны. В те годы здесь обосновался немецкий госпиталь. Выпускники столичной школы отважно сражались в кровавых битвах с фашистами. Героически себя проявил летчик-испытатель Казимир Аркадьевич Шабан.

Иван Цвирко, учитель истории и обществоведения ГУО «Средняя школа №3»:

В 1940 году он окончил нашу школу и сразу он поступил в летное училище. Он хотел стать летчиком-истребителем, но во время войны больше нужны были штурмовики, поэтому он прошел курс именно как штурмовик. После того, как ему присвоили звание Героя СССР, он приехал в эту школу сразу со своими одноклассниками и знакомыми и помогал ремонтировать школу.

Школьный архив – мотивация к учебным победам. А примеров для подражания предостаточно. Аттестат учреждения образования у себя хранят более 100 кандидатов наук. К слову, в местном музее можно найти оригиналы документов. От легенд школы современники все же не отстают. Багаж знаний ежедневно пополняют 700 учеников, из них – немало олимпиадников. Анна Гордейчук, ученица ГУО «Средняя школа №3»:

Я понимаю, что все зависит от истории школы. Ученики более духовно развиты, некоторая ответственность все-таки присутствует.

Воспитать не только грамотное, но духовно развитое поколение здесь считают своим долгом. Наталья Хомякова:

Сочетание традиций образовательных, именно народной педагогики белорусской и современных тенденций. Качество образования. Любовь к своей родине, патриотизм, гражданственность – это все то, что мы стремимся воспитать в наших учениках.

Раскрыть творческий потенциал учащимся предлагают на школьных кружках. Одни проявляют актерские способности в кукольном театре «Батлейка», другие удивляют ловкостью рук. Дарья Куприч, ученица ГУО «Средняя школа №3»:

Я заняла первое место в Республиканском конкурсе «Мастера соломоплетения и керамики». Там конкурс проводился три часа.

Вероника Якжик, ученица ГУО «Средняя школа №3»:

Мне это близко, понравилось плести поделки и собирать из плетенок красивые изделия. А вот Надежда некогда отстаивала спортивную честь школы. Теперь приводит сюда свою дочь. Педагоги взрастили не одну семейную династию.

Надежда Щербачевич, выпускница ГУО «Средняя школа №3»:

Эта школа – особое место для нашей семьи. Когда-то маленьким мальчиком в эту школу пришел мой папа. Спустя много-много лет в его класс зашла моя сестра и села именно на его место. Я тоже училась в этой школе с 1 до 11 класса. Но самым волнительным был момент для меня, когда я привела в школу мою старшую дочку. Здесь я нашла моих друзей, с которыми мы дружим до сих пор. У нас очень теплые отношения. Преданность – жизненное кредо педагогов. Валентина Николаевна – одна из здешних старожилов. Вот уже 38 лет учитель химии знакомит учащихся с таблицей Менделеева. Но разгадать химию чувств к родной школе у самой едва получается!