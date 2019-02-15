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«Мы никогда не забудем о подвиге военнослужащих» – Президент Беларуси направил обращение к воинам-интернационалистам

15 февраля 2019 07:59
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Новости Беларуси. День памяти воинов-интернационалистов. Ровно 30 лет назад закончился вывод советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы никогда не забудем о подвиге военнослужащих» – Президент Беларуси направил обращение к воинам-интернационалистам-1

По традиции 15 февраля по всей стране проходят митинги, встречи с ветеранами и родственниками погибших. Военный конфликт в Афганистане продолжался почти 10 лет. В нём участвовали около 30 тысяч белорусов. 723 — погибли, столько же вернулись домой инвалидами, более полутора тысяч человек получили ранения, контузии, увечья.

«Мы никогда не забудем о подвиге военнослужащих» – Президент Беларуси направил обращение к воинам-интернационалистам-4

В эту памятную дату воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане обращение направил Президент Беларуси: «За тысячи километров от Родины наши воины, проявив героическую стойкость, мужество и самоотверженность, первыми бросили вызов международному терроризму, на долгие годы остановив его распространение по всей земле.

«Мы никогда не забудем о подвиге военнослужащих» – Президент Беларуси направил обращение к воинам-интернационалистам-7

Та война принесла горе во многие белорусские семьи, оборвав жизни и искалечив судьбы тысяч наших соотечественников. Мы никогда не забудем о подвиге военнослужащих, которые честно выполнили свой воинский долг и навечно обрели славу», – говорится в обращении Президента.

Прототип героя фильма «9-ая рота»: «Эти кричали: «Аллах акбар!». Он кричал: «За Могилёв!»

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Фотофакт

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