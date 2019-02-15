«Мы никогда не забудем о подвиге военнослужащих» – Президент Беларуси направил обращение к воинам-интернационалистам

Новости Беларуси. День памяти воинов-интернационалистов. Ровно 30 лет назад закончился вывод советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции 15 февраля по всей стране проходят митинги, встречи с ветеранами и родственниками погибших. Военный конфликт в Афганистане продолжался почти 10 лет. В нём участвовали около 30 тысяч белорусов. 723 — погибли, столько же вернулись домой инвалидами, более полутора тысяч человек получили ранения, контузии, увечья.

В эту памятную дату воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане обращение направил Президент Беларуси: «За тысячи километров от Родины наши воины, проявив героическую стойкость, мужество и самоотверженность, первыми бросили вызов международному терроризму, на долгие годы остановив его распространение по всей земле.