Александр Лукашенко: Мы будем перестраивать жилье, ориентируясь на детей

Беларусь будет и дальше возводить спортивные объекты, строить жилье и создавать социальную инфраструктуру. Об этом заявил сегодня Президент Александр Лукашенко во время церемонии открытия уникального Дворца гимнастики в Могилеве. Спортсмены ждали этого события более 20 лет. Теперь здесь есть все возможности, чтобы растить олимпийских звезд белорусской гимнастики.

Появление такого крупного спортивного объекта – событие и для города, и для всей страны. После почти 20 лет забвения белорусская гимнастика имеет реальный шанс наверстать упущенное. Тренеры хорошо помнят триумф белорусов в 1996 году. Спортсмены могут принести стране и большую славу.

У Дворца гимнастики собралось множество зрителей. Именно к ним и направился Александр Лукашенко. Первый вопрос: «Как живется, всем ли хватает заработка и как впечатление от нового спортивного объекта».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многое сделано для того, чтобы не только спортсмены занимались, но и обычные люди. Здоровье надо здесь искать. Конечно, это недешево. Но и не заоблачные цены. Это надо детям. Самое большое счастье у человека — когда не болеют дети.

Конечно, это все зависит от экономики. Если будет выбор, построить магазин, где его нет или спортивный зал, конечно, я построю магазин. Если есть магазин, то будем думать о большем.

Традиционно спрашивали Президента о зарплатах, о воспитании детей, о строительстве жилья, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Предложили даже создать частные детские сады. Глава государства ответил, что не возражает. Что касается жилья, то в ближайшее время социально-жилищная политика будет пересмотрена с ориентиром на многодетные семьи.

Александр Лукашенко:

Мы будем перестраивать и жилье, ориентируясь на детей. Если у тебя двое, то роди третьего – мы дадим квартиру. Но ради квартиры детей не рожают. Пятеро детей – бесплатное жилье. Мое участие и благодарность государства за то, что родил пятерых детей, решая главную задачу государства, – это бесплатное жилье.

Могилевчане также поинтересовались мнением Президента о заявлениях оппозиции о якобы грядущем обвале экономики. Александр Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что этого не случиться, если белорусы сами не поддадутся на провокации и не побегут в обменники.

Александр Лукашенко:

Обвал может быть, если вы его захотите. Если народ захочет обвала, то он обвалит страну. Больше никто. Никому больше не дано обвалить Беларусь. Ни России, ни Украине, ни Евросоюзу, ни Америке. Никто, кроме вас. Будьте аккуратны и спокойны. Мы уже не те, что были 10-15 лет назад. Нас искусственно обвалить невозможно, если мы сами себя не завалим.

Александр Лукашенко предупредил жителей, что о выборах сегодня разговора не будет. Но люди все равно спрашивали о кандидатах, рассказывали, за кого намерены отдать свой голос. Эту президентскую кампанию Президент назвал не своей или других претендентов, а больше чиновников, от расторопности которых напрямую зависит жизнь на местах.

Александр Лукашенко:

Всем чиновникам говорю, что это не мои выборы, а их. Не только меня будут оценивать. Будут оценивать и чиновников. Они же представители на местах.

Выборы пройдут. Главное – как будем дальше жить. Главное – смотреть вперед.

Желающих порулить немало. Аккуратно рассматривайте их: что сделали до сих пор, что обещают.

Общение продлилось около часа. И было бы еще дольше, если бы не плотный график главы государства. Во Дворце Президента ожидали спортсмены. Для них сегодня – настоящий праздник.

Этот Дворец для Беларуси уникальный. Заниматься здесь могут и любители, и профессионалы. Но главное, что в стране появилась хорошая тренировочная база для подготовки гимнастов-олимпийцев.

Могилевская спортивная школа – одна из лучших в стране. Ее воспитанники не раз становились призерами даже международных соревнований. Но такой тренировочной базы еще не было.

Анна Берговина, тренер-хореограф СДЮШОР «Багима»:

И для тренеров, и для детей – это долгожданное событие, потому что в тех условиях, в которых мы раньше тренировались, было невозможно достичь каких-то результатов.

Кроме двух залов для занятия гимнастикой и акробатикой с современными спортивными снарядами в новом комплексе разместились и бассейны для взрослых и детей, залы фитнеса и единоборств, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Для бильярда и для тенниса оборудование – новейшее.

Виктор Шайников, директор СДЮШОР «Багима»:

Раньше условий практически не было никаких. Поэтому идея строительства суперсовременного Дворца родилась давно. Нас услышали и помогли.

Строительство обошлось примерно в 30 млрд рублей. Это бюджеты и кредиты. Здесь могут заниматься более 1000 людей одновременно. Просторные залы готовы принять соревнования практически любого уровня, кроме официальных чемпионатов мира и Европы. И шестого ноября здесь были уже первые показательные выступления.

Кстати, в олимпийском Пекине пять из 19 медалей принесли именно могилевчане.

В области за последние пять лет появилось более десятка спортивных объектов. К примеру, плавательные бассейны в Кричеве и Мстиславле, конно-спортивный манеж в Могилевском районе. Но есть и сотни более мелких площадок, где заниматься может каждый.

Александру Лукашенко рассказали сегодня о перспективах жилой застройки города. В этом микрорайоне Соломенка за три года уже сданы 11 домов. Президент заметил, что везде должен быть наведен порядок. И раскритиковал чиновников за территорию вокруг города.

Александр Лукашенко:

Такое впечатление, что конфетку в грязь положили. Все-таки Могилев – неплохой город. Улицы красивые, дома покрашены. И настроение хорошее. Но вокруг 15 га земли бурьяном заросло. Этого же быть не должно.

Что же касается Дворца гимнастики, то шестого ноября был праздничный тест для оборудования. Но уже 22 ноября и ковер, и дорожка, и трибуны будут протестированы настоящими соревнованиями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».