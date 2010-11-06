В многодетной семье из Минска на пятерых детей приходится 30 медалей в конкурсах и соревнованиях

Зарубежный опыт по стимулированию рождаемости применят в Беларуси. Проект Национальной программы дембезопасности обсудили в Минске. В приоритетах — охрана здоровья матери и ребенка, а также увеличение продолжительности жизни. Более тридцати медалей на пятерых — победы в конкурсах и соревнованиях. Ольга Валентиновна понимает, что своим детям она не конкурент и скромно демонстрирует свою награду.

Быть многодетной мамой не только почетно, но и ответственно. Одеть, накормить, в школу отправить. Да и внимание, забота, любовь, умноженная на пять, необходима. Она — воспитатель детского сада, муж — водитель (сейчас в рейсе). Колтовичи рассчитывают в большей мере на себя, но и поддержка государства для многодетной семьи весьма ощутима.

К школе мы получаем помощь. На работе мне предоставляют свободный день — у меня 4-дневная рабочая неделя.