В многодетной семье из Минска на пятерых детей приходится 30 медалей в конкурсах и соревнованиях

Быть многодетной мамой не только почетно, но и ответственно. Одеть, накормить, в школу отправить. Да и внимание, забота, любовь, умноженная на пять, необходима. Она — воспитатель детского сада, муж — водитель (сейчас в рейсе). Колтовичи рассчитывают в большей мере на себя, но и поддержка государства для многодетной семьи весьма ощутима.Ольга Колтович, многодетная мама:
Приоритет демографической политики на 2011-2015 годы — продлить жизнь населению — прежде всего, за счет крепкого здоровья. Для этого планируют еще увеличить долю государственных расходов на здравоохранение. Да и новые способы поддержки семьи также прописаны в проекте.
Марина Артеменко, начальник отдела Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Увеличение ежемесячных, единовременных пособий, их корректировка в зависимости от очередности рождения детей в семье — это предоставление большего объема финансовой помощи по погашению льготных кредитов молодым и многодетным семьям.
Увеличение размеров детских пособий, повышение уровня медицины. Ставку делают на решение жилищной проблемы. Ведь новоселы быстро реагируют на отдельное жилье бумом рождаемости. А в Беларуси по этому показателю в последнее время наметилась положительная тенденция.