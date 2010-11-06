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В многодетной семье из Минска на пятерых детей приходится 30 медалей в конкурсах и соревнованиях

06 ноября 2010 19:07
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Зарубежный опыт по стимулированию рождаемости применят в Беларуси. Проект Национальной программы дембезопасности обсудили в Минске. В приоритетах — охрана здоровья матери и ребенка, а также увеличение продолжительности жизни. Более тридцати медалей на пятерых — победы в конкурсах и соревнованиях. Ольга Валентиновна понимает, что своим детям она не конкурент и скромно демонстрирует свою награду.

Быть многодетной мамой не только почетно, но и ответственно. Одеть, накормить, в школу отправить. Да и внимание, забота, любовь, умноженная на пять, необходима. Она — воспитатель детского сада, муж — водитель (сейчас в рейсе). Колтовичи рассчитывают в большей мере на себя, но и поддержка государства для многодетной семьи весьма ощутима.

Ольга Колтович, многодетная мама:
К школе мы получаем помощь. На работе мне предоставляют свободный день — у меня 4-дневная рабочая неделя.

Количество семей с двумя, тремя и более детьми в нашей стране растет. Сравнивая Беларусь с европейскими странами, можно с уверенностью сказать, что нас в нашем государстве может быть в три раза больше. Фонд ООН в области народонаселения выделяет 210 тысяч долларов на поддержку реализации Национальной программы демографической безопасности Беларуси на следующие пять лет.

Приоритет демографической политики на 2011-2015 годы — продлить жизнь населению — прежде всего, за счет крепкого здоровья. Для этого планируют еще увеличить долю государственных расходов на здравоохранение. Да и новые способы поддержки семьи также прописаны в проекте.

Марина Артеменко, начальник отдела Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Увеличение ежемесячных, единовременных пособий, их корректировка в зависимости от очередности рождения детей в семье — это предоставление большего объема финансовой помощи по погашению льготных кредитов молодым и многодетным семьям.

Увеличение размеров детских пособий, повышение уровня медицины. Ставку делают на решение жилищной проблемы. Ведь новоселы быстро реагируют на отдельное жилье бумом рождаемости. А в Беларуси по этому показателю в последнее время наметилась положительная тенденция.

# общество

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