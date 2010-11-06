С 1 января число белорусов, которые могут стать нуждающимися в улучшении жилищных условий, заметно уменьшится

Это констатировали представители Министерства ЖКХ на недавней пресс-конференции. Произойдет это вследствие Указа Президента № 552 от 27 октября, вступающего в действие с начала будущего года.

Наталья Качан, начальник управления юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства:

Допустим, в квартире метражом 50 квадратных метров проживают 5 человек. Значит, обеспеченность каждого члена семьи составляет 10 квадратных метров, что ниже норматива в 15 квадратных метров. Можно становиться на учет на улучшение жилищных условий. Но если у кого-то из членов семьи есть еще, к примеру, квартира в 60 квадратных метров, то в общей сложности семья владеет 110 квадратными метрами, которые делятся на всех. А это уже 22 квадратных метра на человека. В этом случае на учет уже не поставят.



Данный норматив не нов, однако есть изменения, с ним связанные. К примеру, если муж и жена зарегистрированы каждый у своих родителей, то учитываться будет и то, что находится в собственности у членов семей каждого, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».

Разведенных в очередь не пустят? Пустят. Правда, только в случае, если на члена семьи, опять же, приходится менее 15 кв. м. Это изменение позволит исключить фиктивные разводы, которые из хитрости нынче используют некоторые белорусы.

Наталья Качан, начальник управления юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства:

К примеру, живет в квартире метражом 100 квадратных метров семья из трех человек — супруги и ребенок. Как поступают? Супруги разводятся и получают право стать на учет на улучшение жилищных условий. Проблема в том, что фиктивность развода практически невозможно доказать. С 1 января возможность улучшить и без того неплохие жилищные условия при помощи развода будет невозможно.

Теперь некоторые белорусы получают участок, к примеру, в областном городе для строительства жилья, и в то же время вступают в ЖСК для строительства льготного жилья. То есть используют благо дважды, считают специалисты. С начала года необходимо будет выбирать, каким способом вы хотите улучшить свои жилищные условия, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».

А вот права выпускников вузов, техникумов и училищ, направленных по распределению, расширяются. Молодым специалистам и рабочим можно будет становиться на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий независимо от даты прибытия. То есть пять лет с момента регистрации ждать этим гражданам больше не нужно, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Вечерний Минск».