Александр Лукашенко: Если народ захочет обвала, то он обвалит страну

Александр Лукашенко шестого ноября посетил Дворец гимнастики. Это спортивное сооружение станет не только базой подготовки спортсменов, но и центром физкультурно-спортивной работы. Здесь смогут проходить реабилитацию и заниматься спортом все желающие.

Александр Лукашенко приехал в полдень. И решил сначала пообщаться с могилевчанами. Конечно, разговор начали с обсуждения Дворца гимнастики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все сделано для того, чтобы не только спортсмены занимались, но и обычные люди. Здоровье надо здесь искать. Конечно, это недешево. Но и не заоблачные цены. Это надо детям. Самое большое счастье у человека — когда не болеют дети.

40 минут длился разговор. Не остались без внимание и предстоящие президентские выборы. Александр Лукашенко посоветовал избирателям принять осознанное решение при голосовании и внимательно присмотреться к кандидатам. Президент отметил, что народ будет оценивать не только действующего главу государства, но и работу всех чиновников. При этом Президент заявил, что никакие внешние силы не смогут дестабилизировать ситуацию в стране.

Александр Лукашенко:

Обвал может быть, если вы его захотите. Если народ захочет обвала, то он обвалит страну. Больше никто. Никому больше не дано обвалить Беларусь. Ни России, ни Украине, ни Евросоюзу, ни Америке. Никто, кроме вас. Будьте аккуратны и спокойны. Мы уже не те, что были 10-15 лет назад. Нас искусственно обвалить невозможно.

После общения с жителями Могилева Президент осмотрел Дворец гимнастики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».