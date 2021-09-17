Голографические вентиляторы и кабина самолёта. Что посмотреть в новом Музее народного единства?

Новости Беларуси. В Барановичах начал работу первый в Беларуси Музей народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Барановичах начал работу первый в Беларуси Музей народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первые посетители уже успели оценить цифровые решения экспозиции: в каждом зале магнитные доски, информационные барабаны и голографические вентиляторы помогают совершить настоящее виртуальное путешествие по Беларуси – современной и исторической.
Под одной крышей собраны сотни экспонатов. Пожалуй, самый популярный – уникальный авиационный тренажер в виде кабины самолета.
Юрий Громаковский, председатель Барановичского горисполкома:
Очень многофункциональный музей. Он не столько даже познавательный, развлекательный, он образовательный. Тут и о становлении нашего народа, и о становлении белорусской государственности, и до сегодняшней, современной Беларуси, как она развита. Здесь у нас представлены и подвиги наших летчиков, истребительной нашей 61-й авиационной базы. Они ценой своей жизни спасли горожан.
Экспозицию пришлось готовить с нуля и в короткие сроки. В ее создании приняли участие педагоги школы № 1 Барановичей. Именно здесь расположился Музей народного единства.