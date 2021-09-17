Голографические вентиляторы и кабина самолёта. Что посмотреть в новом Музее народного единства?

Юрий Громаковский, председатель Барановичского горисполкома:

Очень многофункциональный музей. Он не столько даже познавательный, развлекательный, он образовательный. Тут и о становлении нашего народа, и о становлении белорусской государственности, и до сегодняшней, современной Беларуси, как она развита. Здесь у нас представлены и подвиги наших летчиков, истребительной нашей 61-й авиационной базы. Они ценой своей жизни спасли горожан.