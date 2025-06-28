Новые сорта картофеля удивят белорусов! Какие новинки скоро появятся в магазинах?

Беларусь не готова расставаться со статусом лидера по выращиванию картофеля… и потребления. Бульбаши, как нас любя называют соседи, не просто расширяют площади под национальный бренд, но и не останавливаются в разработке новых сортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Витебской области существенно увеличили посадки картофеля. В нынешнем сезоне под этот корнеплод отвели свыше 2 тысяч гектаров земли. Северный регион всерьез претендует на лидерство в картофелеводстве страны. Профессионалы уверены: даже дожди не смогут сорвать эти амбициозные планы. О том, какие новинки скоро появятся на полках белорусских магазинов, расскажут наши корреспонденты.

Бесконечные картофельные поля – такой истинно белорусский пейзаж можно увидеть в агрогородке Ольгово Витебского района. Здесь работает экспериментальная площадка – овощной сортоиспытательный участок. Его сотрудники выращивают почти 100 видов различных культур, из них 15 – картофеля.

Наш экзотический сорт «Лекарь», который имеет фиолетовую мякоть, фиолетовую кожуру. Но не только внутренне – и растение отличается от других сортов, имеет фиолетовый оттенок, листочки не спутаешь с другими сортами. Преимущественно на этих полях разработки отечественной селекции, но нередко по соседству можно увидеть и зарубежные сорта.

Мария Кишкурно, корреспондент:

А вот и белорусский эксклюзив. Сорт «Вайлдберриз» отличается розовой мякотью и скоро удивит белорусов не только цветом, но и вкусом, как и его соседка из-за рубежа. «Леди Джейн» тоже получает хорошие отзывы специалистов. Весь картофель на этом поле – часть масштабного исследования. В течение трех лет специалисты наблюдают за тем, как ведет себя в белорусских условиях тот или иной сорт. Какой из них приживется в северном регионе, а какой нет, определяют опытным путем. Погрешность и влияние погодного фактора можно исключить: три года – серьезный срок для изучения всех нюансов.