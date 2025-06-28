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Новые сорта картофеля удивят белорусов! Какие новинки скоро появятся в магазинах?

28 июня 2025 17:07
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Беларусь не готова расставаться со статусом лидера по выращиванию картофеля… и потребления. Бульбаши, как нас любя называют соседи, не просто расширяют площади под национальный бренд, но и не останавливаются в разработке новых сортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Так, в Витебской области существенно увеличили посадки картофеля. В нынешнем сезоне под этот корнеплод отвели свыше 2 тысяч гектаров земли. Северный регион всерьез претендует на лидерство в картофелеводстве страны. Профессионалы уверены: даже дожди не смогут сорвать эти амбициозные планы. 

О том, какие новинки скоро появятся на полках белорусских магазинов, расскажут наши корреспонденты.

Новые сорта картофеля удивят белорусов! Какие новинки скоро появятся в магазинах? -2

Бесконечные картофельные поля – такой истинно белорусский пейзаж можно увидеть в агрогородке Ольгово Витебского района. Здесь работает экспериментальная площадка – овощной сортоиспытательный участок. Его сотрудники выращивают почти 100 видов различных культур, из них 15 – картофеля. 

Новые сорта картофеля удивят белорусов! Какие новинки скоро появятся в магазинах? -4

Наш экзотический сорт «Лекарь», который имеет фиолетовую мякоть, фиолетовую кожуру. Но не только внутренне – и растение отличается от других сортов, имеет фиолетовый оттенок, листочки не спутаешь с другими сортами. 

Преимущественно на этих полях разработки отечественной селекции, но нередко по соседству можно увидеть и зарубежные сорта. 

Новые сорта картофеля удивят белорусов! Какие новинки скоро появятся в магазинах? -6

Мария Кишкурно, корреспондент:
А вот и белорусский эксклюзив. Сорт «Вайлдберриз» отличается розовой мякотью и скоро удивит белорусов не только цветом, но и вкусом, как и его соседка из-за рубежа. «Леди Джейн» тоже получает хорошие отзывы специалистов.

Весь картофель на этом поле – часть масштабного исследования. В течение трех лет специалисты наблюдают за тем, как ведет себя в белорусских условиях тот или иной сорт. Какой из них приживется в северном регионе, а какой нет, определяют опытным путем. Погрешность и влияние погодного фактора можно исключить: три года – серьезный срок для изучения всех нюансов. 

Новые сорта картофеля удивят белорусов! Какие новинки скоро появятся в магазинах? -8

Андрей Иванов, агроном Витебского овощного государственного сортоиспытательного участка:
Западные, российские и другие фирмы стараются продвинуть свои сорта на наш рынок, но еще с советских времен повелось, что для того, чтобы можно было реализовывать семена овощных культур, других, необходимо, чтобы они прошли сортоиспытание. И вот каждый сорт, который пересекает границу Республики Беларусь, проходит у нас трехлетнее сортоиспытание на хозяйственностью полезность. 

Далее смотрите в видео. 

# Сельское хозяйство

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