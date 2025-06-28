С честью и достоинством! Выпуск офицеров вузов МВД состоялся на площади Государственного флага

Дипломы о высшем образовании получили почти полтысячи офицеров. 22 удостоены документа с отличием, еще 15 выпускникам глава МВД Беларуси Иван Кубраков лично вручил золотую медаль и наручные часы – за дисциплину, успеваемость и активное участие в научной работе. На молодое офицерское пополнение сегодня возложена особая ответственность. Ведь именно они станут гарантией безопасности граждан и общественного порядка.

Алексей Аробей, выпускник академии МВД Беларуси: Плечом к плечу, четыре года мы проходили с моими товарищами этот сложный достаточно путь, но все разъезжаются по всей республике, поэтому все-таки какая-то грусть присутствует, но торжество и радость этого момента не отменяет. Я буду служить в уголовном розыске в городе Ганцевичи, Брестской области.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сегодня мы начинаем подготовку к поступлению в академию именно с наших патриотических клубов. Сегодня количество уже выросло до 206, а количество воспитанников – 6 400. Это именно те молодые люди, я бы сказал даже, и парни, и девушки, которые в юном возрасте вступают в наши лицеи, и желающих все больше и больше. Еще вступительная кампания не закончилась, но уже и в институты, и в академию два человека на место. В наши лицеи, и в Могилев, и в Минский лицей МВД три человека.

По традиции, финальным аккордом мероприятия стало прощание офицеров со знаменем и торжественный марш. Во время которого выпускники подбросили монеты на счастье. Уже через месяц выпускники приступят к службе в структурах силового блока страны, а также оперативных подразделений органов внутренних дел.