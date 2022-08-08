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Для скорейшей уборки зерновых в Могилёвской области начали перебрасывать полевую технику

08 августа 2022 08:28
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Новости Беларуси. Для своевременной уборки зерновых в Могилевской области технику перебрасывают из южных районов в северные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для скорейшей уборки зерновых в Могилёвской области начали перебрасывать полевую технику-1

Из Кировска в Быхов отправились шесть комбайнов. До этого техника Заднепровского межрайагросервиса работала и в Осиповичском районе. Несколько десятков километров к полю, где ждет хлеб – дорога непривычная, но почему бы и не помочь соседям, если оплата достойная. Но прежде всего здесь государственный интерес. Вовремя и без потерь убрать урожай.

Для скорейшей уборки зерновых в Могилёвской области начали перебрасывать полевую технику-4

Сергей Овчаренко, механизатор:
Работаю на комбайне GS1218. Сейчас мы едем в Быхов помогать убирать урожай.

В Могилевской области на этот момент убрано свыше 30 % полей, засеянных зерновыми и зернобобовыми.

# Уборочная кампания # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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