Для скорейшей уборки зерновых в Могилёвской области начали перебрасывать полевую технику

Новости Беларуси. Для своевременной уборки зерновых в Могилевской области технику перебрасывают из южных районов в северные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Для своевременной уборки зерновых в Могилевской области технику перебрасывают из южных районов в северные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из Кировска в Быхов отправились шесть комбайнов. До этого техника Заднепровского межрайагросервиса работала и в Осиповичском районе. Несколько десятков километров к полю, где ждет хлеб – дорога непривычная, но почему бы и не помочь соседям, если оплата достойная. Но прежде всего здесь государственный интерес. Вовремя и без потерь убрать урожай.
Сергей Овчаренко, механизатор:
Работаю на комбайне GS1218. Сейчас мы едем в Быхов помогать убирать урожай.
В Могилевской области на этот момент убрано свыше 30 % полей, засеянных зерновыми и зернобобовыми.