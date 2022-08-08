Для скорейшей уборки зерновых в Могилёвской области начали перебрасывать полевую технику

Из Кировска в Быхов отправились шесть комбайнов. До этого техника Заднепровского межрайагросервиса работала и в Осиповичском районе. Несколько десятков километров к полю, где ждет хлеб – дорога непривычная, но почему бы и не помочь соседям, если оплата достойная. Но прежде всего здесь государственный интерес. Вовремя и без потерь убрать урожай.