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Александр Лукашенко посещает Миорский металлопрокатный завод

08 августа 2022 07:48
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 8 августа посещает Миорский металлопрокатный завод. В истории этого молодого предприятия были абсолютно разные времена, в том числе и не особо благополучные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посещает Миорский металлопрокатный завод-1

В эксплуатацию завод ввели в конце 2020-го. В течение нескольких месяцев он активно наращивал объемы производства, но ситуация изменилась. Предприятие столкнулось с рядом сложностей: остановились цеха из-за отсутствия сырья и невозможности выполнять расчеты с кредиторами. Тогда к проблеме подключилось государство и оказало поддержку. Это было личным поручением Президента. Ведь это перспективное предприятие, да и важным было сохранить рабочие места для людей.

Александр Лукашенко посещает Миорский металлопрокатный завод-4

И вот сегодня завод вновь наращивает объемы производства. Среди выпускаемой продукции металлический лист и белая жесть. К слову, последняя сегодня активно применяется в пищевой, парфюмерной, лакокрасочной промышленностях. Завод уже вышел на производство около 5 тысяч тонн в месяц белой жести. Ожидается, что после ознакомления с производством Президент пообщается с трудовым коллективом завода.

Больше подробностей – в нашем следующем выпуске.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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