Александр Лукашенко посещает Миорский металлопрокатный завод

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 8 августа посещает Миорский металлопрокатный завод. В истории этого молодого предприятия были абсолютно разные времена, в том числе и не особо благополучные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эксплуатацию завод ввели в конце 2020-го. В течение нескольких месяцев он активно наращивал объемы производства, но ситуация изменилась. Предприятие столкнулось с рядом сложностей: остановились цеха из-за отсутствия сырья и невозможности выполнять расчеты с кредиторами. Тогда к проблеме подключилось государство и оказало поддержку. Это было личным поручением Президента. Ведь это перспективное предприятие, да и важным было сохранить рабочие места для людей.