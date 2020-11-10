За звание лучшего поборются представители 11 вузов столицы. В Минске выберут «Студента года – 2020»

Новости Беларуси. Городской финал молодежного конкурса «Студент года – 2020» пройдет 10 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За звание лучшего поборются представители 11 вузов столицы.

Финалисты не скрывают волнение и признаются, что серьезно готовились сразу к четырем номинациям, в которых им предстоит проявить свои интеллектуальные способности и показать таланты. А в конкурсе ораторского мастерства они расскажут публике о тонкостях выбора профессии и видении воспитания молодежи.

Ян Дещеня, финалист конкурса «Студент года – 2020», курсант военного факультета БГУ:

Студент года должен быть в первую очередь энергичным, целеустремленным, смелым. Мне кажется, что сейчас не очень много внимания уделяется продвижению военно-патриотических идей, военно-патриотической работе среди молодежи и среди школьников. Может быть, стоило бы уделить внимание развитию военно-патриотических классов, развитию кадетских училищ.