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За звание лучшего поборются представители 11 вузов столицы. В Минске выберут «Студента года – 2020»

10 ноября 2020 07:19
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Новости Беларуси. Городской финал молодежного конкурса «Студент года – 2020» пройдет 10 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За звание лучшего поборются представители 11 вузов столицы.

За звание лучшего поборются представители 11 вузов столицы. В Минске выберут «Студента года – 2020»-1

Финалисты не скрывают волнение и признаются, что серьезно готовились сразу к четырем номинациям, в которых им предстоит проявить свои интеллектуальные способности и показать таланты. А в конкурсе ораторского мастерства они расскажут публике о тонкостях выбора профессии и видении воспитания молодежи.

За звание лучшего поборются представители 11 вузов столицы. В Минске выберут «Студента года – 2020»-4

Ян Дещеня, финалист конкурса «Студент года – 2020», курсант военного факультета БГУ:
Студент года должен быть в первую очередь энергичным, целеустремленным, смелым. Мне кажется, что сейчас не очень много внимания уделяется продвижению военно-патриотических идей, военно-патриотической работе среди молодежи и среди школьников. Может быть, стоило бы уделить внимание развитию военно-патриотических классов, развитию кадетских училищ.

За звание лучшего поборются представители 11 вузов столицы. В Минске выберут «Студента года – 2020»-7

Станет известно и имя победителя в номинации «Студент года ONLINE». Его определят пользователи интернета путем голосования за авторские видеоролики конкурсантов на тему «Я студент».

# Молодежь Беларуси # общество # Ян Дещеня # Фотофакт

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