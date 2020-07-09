Анатолий Лаппо о проекте с ЮНИСЕФ: «Мы будем создавать такие условия для детей, которые живут на границе»

Вячеслав Хоронеко, генеральный директор Национального аэропорта «Минск»: На данный момент в Национальном аэропорту функционируют детские игровые площадки в здании аэровокзала, на улице, комната матери и ребенка, комната пеленания и кормления со всем необходимым оборудованием. Соответственно, проект очень интересен, все сделано для удобства пассажиров и детей в первую очередь.

Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:

Граница – это и дети, мы будем создавать такие условия для детей, которые живут на границе, на пограничных заставах. Мы последние 5-6 лет строим такие хорошие комплексы, но есть заставы, которые построены в 70-х годах, где детская площадка построена не по техусловиям. А детки на границе тоже растут. И главное – мы же республика дружественная, говорим – приезжайте к нам в Беларусь. Но чтобы приезжали, мы должны такие проекты развивать.