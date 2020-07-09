Фёдор Повный: «Мне видится Беларусь одной из самых свободных стран мира»

Новости Беларуси. Настоятель Всехсвятского прихода Минска Федор Повный рассказал о настоящем и будущем Беларуси, о ценностях и о том, на чем держится мир. «Беларусь за 25 лет достигла многого»

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Беларусь за 25 лет достигла многого. И это очевидно. Не надо, как говорится, быть семи пядей во лбу, чтобы этого не видеть и не понимать. Одно из ценнейших достижений, на мой взгляд, помимо мира и согласия, это суверенитет. Мне видится Беларусь одной из самых свободных стран мира, поскольку государство следует интересам своего народа и исповедует свои ценности, не поддаваясь внешнему, порой чуждому давлению, насколько это возможно. «Беларусь, получив свободу, не строила государство под кальку других стран» Беларусь, получив свободу, не строила государство под кальку других стран. Она пошла своим путем, сохранив самое лучшее, что у нее было из прошлого наследия, и впитав то новое от разных моделей устройства, что считала необходимым. А это и есть творческий, созидательный подход преемственности, развития и преобразования. При таком подходе не возникает повода для революции, влекущей потрясения и кровавые жертвы. Именно поэтому в Беларуси удалось сохранить мир и согласие в обществе. Именно поэтому есть надежда, что наш народ и далее изберет путь развития, и те, кто хотят перемен, будут добиваться их своими делами во благо общества, добиваться трудом, а не, простите, провокациями или подрывной деятельностью. «Белорусы – народ, который пережил века противостояния религиозных конфессий, но преодолел и их» Кроме того, белорусы – народ, который пережил века противостояния религиозных конфессий, но преодолел и их. Этот опыт был заложен в национальный код, как стремление к конфессиональному миру.

Благоприятная религиозная атмосфера нашего общества поддерживается духовными лидерами осознанно, целенаправленно, я бы сказал, мудро. Представители конфессий и религий продолжают традицию диалога и поиска точек соприкосновения, которую заложил еще митрополит Филарет. Также согласие достигается работой аппарата Уполномоченного по делам религий и национальностей. К слову, это еще один пример преемственности и переосмысления прошлого опыта. Мир – это достижение, но не повод расслабиться Всегда нужно помнить, что Мир (с большой буквы) – это достижение, но не повод расслабиться. Как показывает современность, мир очень хрупок, над ним нужно работать и работать, не переставая, работать каждому гражданину. А достигается он прежде всего работой над собой: честным трудом на благо общества, любовью к ближнему, к Отечеству, благодарностью Богу за все, что имеем, почитанием родителей и старших, в том числе руководство, искренней молитвой и, конечно, глубоким знанием истории. Мы не должны допустить, чтобы нашими детьми манипулировали Если хотите, мир держится на нашей социальной ответственности. Мир нужно сохранять, это обязанность человека. Тот, кто осознанно улавливает наших детей в сети протестующих, опираясь на их горячность, юность и неопытность, тем самым калечит их жизни. Они воспитывают людей, не имеющих ни перед кем и ни перед чем обязанностей. Это, не дай Бог, но налицо загубленные судьбы. Они не могут зарабатывать обыкновенным трудом, они порой не могут создавать семьи. На моих глазах так росла молодежь протестов. Вот их портрет сегодняшнего дня: без работы, с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Случайных детей растят бабушки и дедушки. Слава Богу, они их приводят в храм. Мы, как ответственные взрослые, не должны допустить, чтобы нашими детьми манипулировали. «Будущее моей страны – это мужественный народ, имеющий терпение и смирение перед Богом»