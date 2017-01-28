Это хорошее нововведение: родители школьников о шестом учебном дне

Новости Беларуси. К другим новостям. Эта суббота стала первой рабочей для школьников и учителей. В шестой учебный день работают не только классные руководители, но и учителя-предметники, и школьные психологи.

28 января в школах и гимназиях проходили факультативы для подготовки к централизованному тестированию, секции по интересам и спортивные занятия. Решение об их посещении ученик принимает сам. По субботам теперь проводят и консультации. Прийти на них могут как ученики, так и родители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Концевая, мама учащейся 11 класса:

Это, действительно, хорошее нововведение, потому что можно прийти к любому учителю-предметнику. Хотя они и так постоянно работают.

Учителя оказывают помощь ребятам к тестированию, подготовка идет активным образом.