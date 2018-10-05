Президент Беларуси объяснил, почему снято ограничение на продажу спиртного в ночное время

Новости Беларуси. Резонансная тема, по которой 5 октября высказался Президент – отмена нашумевшего решения Мингорисполкома об ограничении продажи спиртного в ночное время (подробнее о нем здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в ночное время Глава государства подчеркнул, что бороться с алкоголизмом необходимо не запретами. Как правило, такие меры способствуют лишь росту теневого рынка и увеличению контрафакта.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Начинаю разбираться (притом я даже не знал об этом). Хотя в свое время поднимался этот вопрос, я категорически запретил без моего ведома касаться этой проблемы. Почему? Мы же несколько раз переживали это, начиная от запретов и вырубки виноградной лозы. Я был в Таджикистане – это же такое богатство. Спрашиваю о возрасте этой лозы – 20 лет, все остальное было уничтожено. Это же какую дурь надо было сотворить, чтобы уничтожить то, что веками создавалось людьми. Благо, что люди возродили виноградное производство. Было у нас это? Было. Я же помню, когда проводили комсомольские свадьбы без спиртного. Ставили чайники якобы с чаем, а туда наливали вино, водку. И начальники, и подчиненные, и партийные деятели – все пили и улыбались во время безалкогольных этих законов. Потом, знаете, мне стало просто за людей обидно. Ну ладно, запретили ночью продавать. Скажите, кто из нас, здесь стоящих, не смог бы купить в любое время ночи спиртное? По звонку носили, возили бы, и те продавцы, которые в магазинах не должны ночью продавать, они бы открывали магазины и раздавали эти бутылки – и это было на моих глазах.

Скажите, нам это надо? Нам надо, чтобы – как вы правильно подчеркивали – таксисты продавали это спиртное? Я еще раз подчеркиваю: я человек почти не пьющий. И дело здесь не в бюджете, хотя это тоже важно. Недавно мы с Путиным обсуждали эту тему. Он говорит: «Слушай, ваша водка тут, сигареты и тому подобное». Я говорю: «Вот, наконец-то вы это заметили». Что происходит? Это же не потому, что мы туда везем и по дешевке продаем. Едут фуры туда-обратно. Оттуда едут – ящиками загружают себе (покупают в розницу) и вывозят. Почему? Потому что в Беларуси нет паленой. А почему нет? Потому что я когда-то ввел монополию на производство и реализацию спиртного, и мы получили эффект. Мы боремся с россиянами: они то это закроют предприятие, то это. Я своему коллеге, Владимиру Владимировичу, говорю: «Мы скоро сделаем по-другому. Мы с вами бороться не будем, мы будем строить магазины оптовые на границе. В Орше, в Мстиславле – туда, ближе к России». Люди будут приезжать сами – народный экспорт – забирать и вывозить.