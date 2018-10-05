Президент Беларуси объяснил, почему снято ограничение на продажу спиртного в ночное время
Новости Беларуси. Резонансная тема, по которой 5 октября высказался Президент – отмена нашумевшего решения Мингорисполкома об ограничении продажи спиртного в ночное время (подробнее о нем здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко распорядился в течение суток отменить ограничения продажи алкоголя в ночное время
Глава государства подчеркнул, что бороться с алкоголизмом необходимо не запретами. Как правило, такие меры способствуют лишь росту теневого рынка и увеличению контрафакта.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Начинаю разбираться (притом я даже не знал об этом). Хотя в свое время поднимался этот вопрос, я категорически запретил без моего ведома касаться этой проблемы. Почему? Мы же несколько раз переживали это, начиная от запретов и вырубки виноградной лозы. Я был в Таджикистане – это же такое богатство. Спрашиваю о возрасте этой лозы – 20 лет, все остальное было уничтожено. Это же какую дурь надо было сотворить, чтобы уничтожить то, что веками создавалось людьми. Благо, что люди возродили виноградное производство.
Было у нас это? Было. Я же помню, когда проводили комсомольские свадьбы без спиртного. Ставили чайники якобы с чаем, а туда наливали вино, водку. И начальники, и подчиненные, и партийные деятели – все пили и улыбались во время безалкогольных этих законов.
Потом, знаете, мне стало просто за людей обидно. Ну ладно, запретили ночью продавать. Скажите, кто из нас, здесь стоящих, не смог бы купить в любое время ночи спиртное? По звонку носили, возили бы, и те продавцы, которые в магазинах не должны ночью продавать, они бы открывали магазины и раздавали эти бутылки – и это было на моих глазах.
Скажите, нам это надо? Нам надо, чтобы – как вы правильно подчеркивали – таксисты продавали это спиртное? Я еще раз подчеркиваю: я человек почти не пьющий. И дело здесь не в бюджете, хотя это тоже важно.
Недавно мы с Путиным обсуждали эту тему. Он говорит: «Слушай, ваша водка тут, сигареты и тому подобное». Я говорю: «Вот, наконец-то вы это заметили». Что происходит? Это же не потому, что мы туда везем и по дешевке продаем. Едут фуры туда-обратно. Оттуда едут – ящиками загружают себе (покупают в розницу) и вывозят. Почему? Потому что в Беларуси нет паленой. А почему нет? Потому что я когда-то ввел монополию на производство и реализацию спиртного, и мы получили эффект.
Мы боремся с россиянами: они то это закроют предприятие, то это. Я своему коллеге, Владимиру Владимировичу, говорю: «Мы скоро сделаем по-другому. Мы с вами бороться не будем, мы будем строить магазины оптовые на границе. В Орше, в Мстиславле – туда, ближе к России». Люди будут приезжать сами – народный экспорт – забирать и вывозить.
В моей маленькой деревеньке магазин (ну, наверное 10 на 10 метров, если кто-то там был, видел его) – там смоляне и даже москвичи раз в неделю приезжают, затариваются и вывозят эти продукты. Благо, что хозяйства все это производят, перерабатывают и прямо в магазине продают. Это что, плохо? Точно так было и со спиртным. Спиртное просто вывозили что на Запад, что на Восток, благодаря тому качеству, которое у нас сегодня есть.
Мы сегодня закрыли эту продажу. Это что, мы что-то выиграли? Если уже откровенно говорить по деньгам, по бюджету. Начинаю разбираться, кто внес: милиция обратилась в правительство, правительство рекомендовало провести эксперимент. Слушайте, какой эксперимент? Эксперимент проводят, если не знаешь, что будет на выходе, чтобы попробовать. Но мы же это уже сполна попробовали, как я только что сказал – какой эксперимент? Это безмозглое решение правительства в виде эксперимента, ну, наверное, чтобы угодить милиции и так далее.
На что я предупредил милицию и вот, стоит главный помощник, который был должен видеть это. Милиция должна работать в тех социально-экономических условиях, которые складываются в государстве. Так можно, слушайте: у нас гибнет сколько людей на дорогах – давайте запретим на автомобилях ездить, хорошо будет.