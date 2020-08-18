Александр Лукашенко: «Это ещё даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы помните, в центре стратегического управления мы уже касались этого вопроса, я об этом говорил. Некоторые среди наших граждан расценили это как нагнетание обстановки. Мол, ничего подобного на западных границах нашей страны нет. Но думаю, что вчерашний вечер, особенно ночь – вы убедились в том, что здесь не нагнетание обстановки, а была точная и правильная реакция. И слава богу, что мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы и привели их в полную боевую готовность.

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Еще раз подчеркну: очень жаль, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, нам пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны. Ну, такая часть нашего населения определенная. Она не то что не понимает, она делает это специально. Поэтому эта внешняя компонента, как военные говорят, вынуждает нас, учитывая это, действовать соответствующим образом. Прошу это иметь ввиду.

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То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик. События будут развиваться соответствующим образом, но мы понимаем, в каком направлении.