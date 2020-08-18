«Мы просто этим самым уничтожим свою страну». Александр Лукашенко раскритиковал программу оппозиционного штаба

Новости Беларуси. Координационный штаб, созданный оппонентами – это попытка захвата власти. Такую оценку оппозиционному штабу глава государства дал на совещании Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждали на совещании и программу штаба, которая сегодня активно распространяется в интернете. Ее основа – список первоочередных мер до 2021 года: от разрыва договора о Союзном государстве, то есть фактически прекращения отношений с Россией, до выхода из интеграционных объединений, вступления в НАТО и тотальной белорусизации страны. Александр Лукашенко добавил, что подробный анализ всех пунктов оппозиционной программы будет представлен людям для обсуждения и осмысления.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Например, выход из Союзного государства – это первый их пункт – Евразийского союза, Таможенного союза (правда, неграмотные, такого уже нет – у нас Евразийский союз уже создан в развитие Таможенного союза), других интеграционных образований, где доминирует Россия. Должен вам сказать, что ни в одной этой структуре Россия не доминирует. Надо читать уставные документы. Там вопросы принимаются консенсусом и каждая страна имеет один голос. Но, тем не менее, выход из интеграционных структур. Введение пограничного и таможенного контроля на границе с Россией. То есть устанавливается белорусско-российская граница со всеми вытекающими последствиями. Запрет продажи российским компаниям объектов белорусской инфраструктуры. Российским! Встает вопрос: а каким можно? Естественно, западным. Моя позиция и наша однозначна: мы никому ничего не собираемся продавать. Так, как было до сих пор.

Освобождение средств массовой информации от контроля со стороны государства и дальше передача этого контроля некоему координационному совету. То есть сегодня контроль государственный – это плохо, не может быть. А вот некий координационный совет из каких-то шарлатанов будет создан, вот они будут контролировать СМИ. Ну, так было. Так было в Украине и других странах, вы это знаете. Включение телеканалов – трансляцию на Беларусь – Латвии, Литвы, Польши и Украины. Они будут вещать нам. И запрет трансляции в Беларуси российских телеканалов. Без комментариев. Пятое. Выход из ОДКБ, закрытие российских военных баз. Я не понимаю: а чем угрожают нам военные базы? Это же не боевые подразделения, так? Чем они угрожают? Там работают наши люди. 90 % на этих базах работают наши люди, получают соответствующую заработную плату. Выход из ОДКБ… Надо понимать, опасность в том, что у нас советское, российское оружие. Если мы выйдем из ОДКБ, да при такой антироссийской линии, у нас это оружие превратится в хлам в течение одного года. По стандартам НАТО нужны будут огромные деньги для перевооружения армии. Думаю, что дадут НАТОвцы? Никто ничего не даст. Далее. Развитие (притом широкое развитие) инфраструктуры пограничной на Западе, с Евросоюзом. При этом, как вы слышали, закрываем границу с Россией. Последствия нетрудно предугадать.

Далее. Вводится «ползучий запрет» русского языка. В открытую не говорят, но «ползучий запрет» русского языка. Вводится понятие уголовной ответственности за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? Никогда этого не было. Мы договорились, что мы не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке, у нас и английский не запрещен. Никакой! Иди – китайский, английский – иди, изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую. Восстановление белорусской автокефальной церкви в противовес православной церкви Московского Патриархата. Знаете, мы всегда гордились, что у нас межконфессиональный мир, что у нас никто никому не мешает. Ни православным, ни католикам. Мусульмане у нас довольные живут, иудеи и так далее. Мы сейчас окунемся в войну, борьбу межконфессиональную и на этой почве, и межнациональной. И получится: то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено.