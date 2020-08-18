Александр Лукашенко о координационном совете оппозиции: я хочу предупредить тех, кто вошёл в этот штаб

Во Дворце Независимости поднимались самые важные и актуальные темы, в том числе давление на государство, которое оказывается как внутренними, так и внешними силами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Создали в стране некий оппозиционный штаб – как-то он называется – для передачи власти. То есть появляется, как я раньше говорил, с кем вести диалог и прочее – они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало передать им власть.

Мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер для того, чтобы остудить некоторые горячие головы.

Из бывших «прикорытников», как они их называют. Там бывшие, там обиженные, которые когда-то походили во власти и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список.