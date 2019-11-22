Александр Лукашенко: если вы будете заниматься непонятно чем, и с обеда вас уже на работе не найти, ничего не будет

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы меня сюда позвали сопли распустить, что у вас людей нет. Ну и что? Я пришел в совхоз в свое время пацаном, два убыточных в Советском Союзе. По зову партии. Мне говорят: «Бери этот совхоз. Вчера расстреляли работника обкома, на охоту поехали. Три директора прибили к стенке». И я пришел: «И с этим так будет». А нет, так не было! И через год стал совхоз миллионером. Я знаю, как в таких хозяйствах работать. Знаю. Если есть у вас желание, значит, будет толк. А если вы будете сопли распускать и заниматься непонятно чем, и с обеда вас уже на работе не найти – я знаю, что говорю – тогда ничего не будет. Поэтому начинайте работать.

Главная проблема – долги, а половине сельхозорганизаций нечем отдавать. Если их связать в спайке с производителями, у тех будут средства на соблюдение технологической дисциплины и зарплаты. У заводов – сырье.