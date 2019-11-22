«Это будет самая живописная работа в Минске». Третий мурал на Притыцкого создают художники из Испании

Новости Беларуси. Третий мурал на улице Притыцкого обрел четкие очертания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совсем скоро жители увидят готовую картину. Над ней уже больше недели трудятся художники из Испании. Изображение завершит серию картин в районе Каменной Горки. Все три мурала объединены идеей показать современную Беларусь через образы молодых людей. Полностью завершат проект в конце ноября.