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«Это будет самая живописная работа в Минске». Третий мурал на Притыцкого создают художники из Испании

22 ноября 2019 18:48
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Новости Беларуси. Третий мурал на улице Притыцкого обрел четкие очертания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это будет самая живописная работа в Минске». Третий мурал на Притыцкого создают художники из Испании-1

Совсем скоро жители увидят готовую картину. Над ней уже больше недели трудятся художники из Испании. Изображение завершит серию картин в районе Каменной Горки. Все три мурала объединены идеей показать современную Беларусь через образы молодых людей. Полностью завершат проект в конце ноября.

«Это будет самая живописная работа в Минске». Третий мурал на Притыцкого создают художники из Испании-4

Олег Ларичев, координатор проекта:
Это будет самая живописная работа в Минске. Художники стараются работать как в классической живописи: это большие мазки, только акриловая краска, только кисти и валики. Свет важную роль играет в этой работе.

# Арт-проекты # общество # Олег Ларичев # Фотофакт

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