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В Минске хотят установить памятник Сталину, вывезенный с Октябрьской площади в 60-е годы прошлого века

06 ноября 2010 15:09
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Белорусское левое общественное объединение решило выяснить судьбу бронзового памятник Сталину.

Леонид Школьников, секретарь-координатор республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза»:
Мы начали поиски памятника Сталину, который до 60-х годов прошлого века стоял на Октябрьской площади в Минске, был демонтирован и его судьба до сих пор неизвестна. Если мы найдем этот знаменитый памятник, мы будем инициировать вопрос о том, чтобы его установить на одной из улиц в Минске.

Памятник Сталину был выполнен из очень дорогой бронзы, и над ним трудились четыре художника во главе с народным художником СССР Заиром Азгуром, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Интерфакс-Запад».

# общество # Памятники Минска

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