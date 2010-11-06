В Минске хотят установить памятник Сталину, вывезенный с Октябрьской площади в 60-е годы прошлого века

Белорусское левое общественное объединение решило выяснить судьбу бронзового памятник Сталину.

Леонид Школьников, секретарь-координатор республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза»:

Мы начали поиски памятника Сталину, который до 60-х годов прошлого века стоял на Октябрьской площади в Минске, был демонтирован и его судьба до сих пор неизвестна. Если мы найдем этот знаменитый памятник, мы будем инициировать вопрос о том, чтобы его установить на одной из улиц в Минске.

Памятник Сталину был выполнен из очень дорогой бронзы, и над ним трудились четыре художника во главе с народным художником СССР Заиром Азгуром, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «Интерфакс-Запад».