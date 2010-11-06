Гребля. Екатерина Карстен завоевала серебро на чемпионате мира

Соревнования проходят в эти дни в Новой Зеландии.

В финальном заезде женских «одиночек» 38-летняя белоруска пришла к финишу второй, уступив победительнице, шведке Фриде Свеннсон, лишь каких-то 18 сотых секунды. Скандинавская спортсменка лидировала в течение всей дистанции и сумела сохранить преимущество, даже когда белоруска сделала рывок перед финишем, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, в этой дисциплине Екатерина уже четырежды завоевывала титул чемпионки мира. В отличие от Свеннсон. На вершину пьедестала она поднялась впервые.