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8 мая. Минздрав опубликовал новые цифры по коронавирусу

08 мая 2020 14:18
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Новости Беларуси. На 8 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 5 484 пациента. У них ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

По информации Министерства здравоохранения,

зарегистрированы 21 101 человек с положительным тестом на коронавирус.  

Это составляет 8,7 % от числа проведенных тестов.   

Всего было сделано 240 146 тестов.  

Скончался 121 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.  

Александр Лукашенко: с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни. Переболевшие – люди, которые победили (читать далее).   

# Коронавирус # общество

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