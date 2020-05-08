8 мая. Минздрав опубликовал новые цифры по коронавирусу

Новости Беларуси. На 8 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 5 484 пациента. У них ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
По информации Министерства здравоохранения,
зарегистрированы 21 101 человек с положительным тестом на коронавирус.
Это составляет 8,7 % от числа проведенных тестов.
Всего было сделано 240 146 тестов.
Скончался 121 пациент с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.
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