Мини-ярмарки вакансий пройдут в столице с 14 по 16 августа

Новости Беларуси. «Минскводоканал», поликлиника, ЖЭУ, частные организации. Сегодня, 14 августа, открываются очередные мини-ярмарки вакансий, которые продлятся по 16 августа.

На протяжении трех дней консультации по трудоустройству можно будет получить с 10 до 12 часов. Сегодня первыми свои вакансии предложат ЖЭУ одного из столичных районов Минска и частное предприятие быстрого питания. Кроме того, необходимую вакансию можно будет найти, обратившись в управление занятости столицы и в отделы трудоустройства, которых в Минске пять.