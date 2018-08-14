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Мини-ярмарки вакансий пройдут в столице с 14 по 16 августа

14 августа 2018 07:39
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Новости Беларуси. «Минскводоканал», поликлиника, ЖЭУ, частные организации. Сегодня, 14 августа, открываются очередные мини-ярмарки вакансий, которые продлятся по 16 августа.

На протяжении трех дней консультации по трудоустройству можно будет получить с 10 до 12 часов. Сегодня первыми свои вакансии предложат ЖЭУ одного из столичных районов Минска и частное предприятие быстрого питания. Кроме того, необходимую вакансию можно будет найти, обратившись в управление занятости столицы и в отделы трудоустройства, которых в Минске пять.

Мини-ярмарки вакансий пройдут в столице с 14 по 16 августа-1

# Работа в Минске # общество # Фотофакт

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