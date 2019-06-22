Александр Лукашенко: быть у истоков создания Европейских игр – честь для Беларуси

Новости Беларуси. Быть у истоков создания Европейских игр – честь для Беларуси. Об этом Александр Лукашенко заявил на церемонии торжественного открытия в Минске II Европейских игр.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья!

Вот и настало время ярких побед. На гостеприимной белорусской земле мы открываем II Европейские игры.

Приветствую участников состязаний, гостей Минска, всех, кто следит за открытием игр у экранов телевизоров и в сети Интернет, кто находится в самом центре события – здесь, на нашем легендарном стадионе «Динамо».

Сегодня мы зажжём Пламя мира – символ Европейских игр, история которых ещё только начинается. И мы рады, что Беларуси выпала честь быть у истоков создания этого грандиозного проекта.

Мы счастливы возможности познакомить вас, наших гостей, с настоящей Беларусью – красивой, гостеприимной и уютной.

Вы убедитесь, что здесь живут самые искренние и добрые люди, что наше дружелюбие – это не просто вежливость, а черта характера, естественное состояние нашей души.

Вы увидите, что толерантность и отношения, построенные на взаимном доверии и уважении, – это образ жизни белорусов.

И мы дарим это всё вам!

В ближайшие 10 дней всем нам предстоит погрузиться в атмосферу необыкновенного накала страстей, увидеть захватывающую борьбу лучших атлетов за медали и путёвки на Олимпийские игры, стать свидетелями невероятных достижений и рождения новых звезд мирового спорта.

Хотел бы отдельно обратиться к участникам состязаний. Представлять свою страну на этих играх – большая честь и величайшая ответственность для каждого из вас. Ваша победа станет национальным достоянием, личный рекорд – предметом гордости всего народа.

А мы все вместе, жители 50 государств-участников II Европейских игр, будем искренне восхищаться победителями, радоваться за тех, кто заслуженно поднимается на пьедестал, поздравлять их и благодарить за эмоции, подаренные яркими выступлениями. Такими эмоциями, которые нам сегодня подарили в день открытия этих игр. И я не могу не поблагодарить всех тех, кто сегодня в этот поздний вечер радовал нас – белорусов, гостей Минска, те миллионы людей, которые смотрят нас по телевизору, в сети Интернет. Я благодарю персонально Игоря Крутого и его команду за то, что они рискнули на такое действо и создали его.

Такие моменты объединяют народы. А значит, великая олимпийская миссия предоставлять арену для мирного честного соперничества атлетов и государств всегда будет актуальной и востребованной.

Давайте вместе во благо человечества перенесем все современные политические баталии на спортивные площадки. Давайте только так, через спорт, будем бороться за титул самой мощной державы.

Всем атлетам желаю успешных выступлений, тренерам – выдержки и терпения, болельщикам – ярчайших впечатлений.

Пусть огонь, как и национальный белорусский символ – «папараць-кветка», согреет наши сердца светом добра, вдохновит на благородные свершения во имя мира на Земле.

Объявляю II Европейские игры открытыми!

В добрый путь!

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